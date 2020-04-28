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影／在家報稅才能抽大獎 北區國稅局：勿五一趕報稅
所得稅5月1日報稅開始了! 受新冠肺炎疫情影響，今年報稅可延後到6月底，財政部北區國稅局長王綉忠今天上午表示，該局配合今年報稅特別自演、自拍3部報稅短片宣導報稅方便，報稅場域規畫單一入口，給予報稅人不同顏色貼紙，進行室內、室外報稅人流管控，要求報稅人戴口罩，今年報稅延長，更希望報稅人避免5月1日湧入報稅。
北區國稅局為宣導今年報稅從5月1日展延到6月30日期間，由該局員工自演、白拍3部宣導報稅短片首播，宣導納稅人了解報稅方式，該局去年報稅241萬件，扣除稅額試算申請81萬件，透過網路報稅153萬件占百分之九十六最多，人工及二維報稅約7萬件占百分之四。桃園分局因應報稅也已完成報稅單一入口及報稅得來速收件窗口，方便報稅人免下車，防範疫情。
王綉忠表示，今年受疫情影響，特別鼓勵網路報稅，希望納稅人報稅盡量在家利用網路報稅，該局祭出居家網路申報抽獎獎勵，提供總獎額90萬元獎項，首獎商品禮券5萬元。她強調，過去報稅時宣導「早報稅、早退稅」，今年為緩和疫情影響，報稅延長為2個月，希望納稅人不要急著報稅，尤其歷年51勞動節放假報稅人潮最多，今年希望報稅人避免急在5月1日休假辦理報稅。
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