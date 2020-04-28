肺癌治療有進步 盼5年內治癒率增

「希望透過新藥物的投入，讓癌症病患治癒率增加！」台灣癌症基金會執行長賴基銘28日於肺癌治療記者會上表示，台灣近期通過第三期標靶藥物的健保給付，新藥的治癒率高、副作用較小，希望透過新藥，增加最致命肺腺癌的治癒率。他也提醒民眾，平時要減少接觸PM2.5，並透過均衡飲食來預防癌症。

提升肺癌治癒率

賴基銘表示，目前肺癌是國內致死率最高的癌症，其中每十萬人中，女性達到30人，男性甚至可以達到50人，平均每57分鐘就有1個人死於肺癌。雖然肺癌治癒率從民國99年的16.7%提升到目前約27%，但還有很大的進步空間，因此台灣醫界希望採用新藥、更精準的療法增加肺癌的治癒率。

他說，雖然治療是需要著重的方向，但是平常的預防也很重要，民眾平時要避免二手菸害、遠離容易產生PM2.5的地方，如廚房等煙塵多的地方，另外在飲食上也可以透過均衡攝取不同顏色的蔬菜（紅、橙、黃、綠色等蔬菜），讓身體更健康，減少誘發癌症的風險。

新藥降低病患負擔

台灣臨床腫瘤醫學會前理事長高尚志分析，健保署今年4月1日通過的第三期新藥，在國外的數據顯示，比起以往第一期與第二期的標靶藥物降低20%的死亡風險，而且存活時間也比舊藥長半年至1年，最高可達3年3個月，而且價格在納入健保給付後從30幾萬變成10幾萬，可以降低病患的生活負擔。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，台灣是亞洲第一個將這個藥物納入健保的國家，而且國際肺癌醫界也有發起活動，希望在2025年將肺癌病患的治癒率倍增，因此透過新藥的通過，未來也將開放早期電腦斷層預防，搭配台灣的本來就堅強的醫療實力、臨床實驗，希望能讓更多人脫離肺癌的糾纏。

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