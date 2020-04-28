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台糖推出周年慶促銷 加油25公升現金回饋50元

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台糖周年慶促銷推出現金回饋。圖／記者周宗禎翻攝
台糖周年慶促銷推出現金回饋。圖／記者周宗禎翻攝

台糖公司今天推出周年慶「加油滿25公升現抵50元，50公升現抵100元」現金回饋活動，自5月1日起至6月30日止。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，以往台糖加油站多採搭贈台糖產品、協助推銷農產品或捐贈點數助公益；因正值肺炎疫情爆發，衝擊百業，體認此刻只有「現金回饋」才是王道，所以台糖加油站「接地氣、最懂消費者的心」，在周年慶期間不送贈品，也不捐點數，直接祭出加油回饋現金，自5月1日起至6月30日止，汽油加滿25公升現抵50元，滿50公升現抵100元。

台糖表示，因應疫情尚未停歇，各加油站持續加強人員健康管理及設備消毒與清潔外，也強化油槍、營業室及廁所等區域消毒及擦拭作業，提供民眾安心、安全的加油環境；台糖目前為台灣中油最大連鎖加盟體系，採用中油油品並定期清理油槽汙泥及更換濾油心，堅守「質純量足」的品牌承諾。

加油站 疫情 中油

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