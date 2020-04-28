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防疫工作壓力大睡不夠 視力模糊眼紅染「皮蛇」

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫（右）解釋帶狀疱疹發生症狀及相關治療方式。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫（右）解釋帶狀疱疹發生症狀及相關治療方式。圖／嘉義長庚醫院提供

新冠肺炎疫情緊繃，嘉義縣55歲林姓女公務員日前因基層防疫工作繁重，睡眠不足，左眼紅且有異物感而至嘉義長庚醫院眼科就醫，經醫生診斷為帶狀泡疹，接受一周抗病毒藥物治療後症狀逐漸改善，沒影響視力

林婦表示，一開始以為是結膜炎，但三天後左眼四周皮膚冒出腫痛的紅疹和水泡，左眼不僅出現灼熱的刺痛感，視力也模糊。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，初期症狀容易被忽略，嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫表示，相關防疫人員為守護國人疲於奔命，身心俱疲時身體免疫力降低，導致皰疹相關就診病患增加。

嘉義長庚醫院表示，帶狀疱疹和水痘是由同樣的病毒所引發，初次感染後病毒會潛伏在神經節，皮膚上的水泡出現前，會先因神經發炎出現不明原因刺痛和麻脹感，即使水泡消失痛感仍可持續超過三個月。

吳沛倫表示，神經雖是雙側分布，但各管轄一邊，因此帶狀疱疹只會感染一側神經，幾乎不會有繞圈情形，帶狀疱疹可能出現在任何身體部位，若是長在額頭、頭皮、眼皮或是鼻子時，會波及到眼睛，年齡愈大、尤其60歲以上的人免疫功能降低，發生率愈高。

吳沛倫建議，眼睛一旦受到病毒感染，輕則出現頭痛、結膜炎等，嚴重者會有角膜潰爛、角膜混濁、視神經炎，並留下視力受損的後遺症，最嚴重可導致失明，如發現眼睛周圍長出水泡，務必盡早尋求眼科醫師作進一步的檢查，民眾平時則可以充足的休息、水分及營養的補充提升免疫力。

嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫解釋帶狀疱疹發生症狀及相關治療方式。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫解釋帶狀疱疹發生症狀及相關治療方式。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫解釋帶狀疱疹發生症狀及相關治療方式。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫解釋帶狀疱疹發生症狀及相關治療方式。圖／嘉義長庚醫院提供

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