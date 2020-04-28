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防疫工作壓力大睡不夠 視力模糊眼紅染「皮蛇」
新冠肺炎疫情緊繃，嘉義縣55歲林姓女公務員日前因基層防疫工作繁重，睡眠不足，左眼紅且有異物感而至嘉義長庚醫院眼科就醫，經醫生診斷為帶狀泡疹，接受一周抗病毒藥物治療後症狀逐漸改善，沒影響視力。
林婦表示，一開始以為是結膜炎，但三天後左眼四周皮膚冒出腫痛的紅疹和水泡，左眼不僅出現灼熱的刺痛感，視力也模糊。
帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，初期症狀容易被忽略，嘉義長庚醫院眼科醫師吳沛倫表示，相關防疫人員為守護國人疲於奔命，身心俱疲時身體免疫力降低，導致皰疹相關就診病患增加。
嘉義長庚醫院表示，帶狀疱疹和水痘是由同樣的病毒所引發，初次感染後病毒會潛伏在神經節，皮膚上的水泡出現前，會先因神經發炎出現不明原因刺痛和麻脹感，即使水泡消失痛感仍可持續超過三個月。
吳沛倫表示，神經雖是雙側分布，但各管轄一邊，因此帶狀疱疹只會感染一側神經，幾乎不會有繞圈情形，帶狀疱疹可能出現在任何身體部位，若是長在額頭、頭皮、眼皮或是鼻子時，會波及到眼睛，年齡愈大、尤其60歲以上的人免疫功能降低，發生率愈高。
吳沛倫建議，眼睛一旦受到病毒感染，輕則出現頭痛、結膜炎等，嚴重者會有角膜潰爛、角膜混濁、視神經炎，並留下視力受損的後遺症，最嚴重可導致失明，如發現眼睛周圍長出水泡，務必盡早尋求眼科醫師作進一步的檢查，民眾平時則可以充足的休息、水分及營養的補充提升免疫力。
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