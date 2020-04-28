麥當勞薯條沾冰淇淋是絕配！老饕激推「7創新吃法」掀熱議

麥當勞薯條是許多人從小吃到大的回憶，因著獨特的口感與香氣，成為民眾一再回購的速食餐點之一。不少人吃薯條時，習慣搭配薯條的經典沾醬「番茄醬」，或是沾上雞塊的「糖醋醬」一同享用，後來更有人陸續開發新吃法。近日一名網友就在PTT上發文表示，自己與朋友去吃麥當勞時，以「最老饕的吃法」將薯條沾上蛋捲冰淇淋，沒想到卻被友人嫌棄，讓他氣憤地詢問廣大網友，「有人也這樣吃嗎？」對此，網友們紛紛留言回應原Po，直呼「明明就是絕配！」

該名網友在PTT上發文說到，「上次和朋友去吃麥當勞，剛好有點到薯條及蛋捲冰淇淋，老饕如我就拿薯條沾蛋捲冰淇淋吃」，沒想到一整個被朋友嫌棄，讓他很不服氣地發文尋找共鳴，「你各位也這樣吃嗎？讓我知道我不孤單好嗎」。

貼文一出，即在論壇上引起熱烈迴響。很多網友就回應原Po的吃法，「薯條+蛋捲冰淇淋超好吃」、「我好像在10幾年前這樣吃，被一堆人當異類」、「沾爆！超好吃！」、「別人都不懂」、「超好吃的啦！」；有人也提及，「我都薯條配冰炫風，整包加下去」。

除了冰淇淋之外，網友也分享自己的創新吃法，「我都沾番茄醬+糖」、「糖醋醬+番茄醬混一起才是王道」、「我以前住北美時，都沾麥香雞美乃滋或麥香魚塔塔醬」、「以前還有奶昔的時候+奶昔超推！」、「沾漢堡流出來的起司」。不過，也有網友認為，「其實我覺得吃原味的才是真老饕」、「當然什麼都不加啊，鹽味薯條才是正宗吧」。