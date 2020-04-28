環團轟農地工廠每天檢舉逾1件 至今僅確定開罰1例

新版工廠管理輔導法3月20日上路，距今超過1個月，地球公民基金會開發「農地違章工廠回報系統」，邀請民眾上網檢舉新增的農地工廠，截至4月20日統計為止，總計收到33件檢舉案件，平均每天收到超過1件檢舉，但目前僅2件稽查完成，其中1件確定裁罰，各縣市政府處理農地工廠仍不夠有魄力。

地球公民基金會山林國土組研究專員蔡佳昇說，2件稽查完成的檢舉分別在高雄跟屏東，高雄的案件已經確定會開罰，但這個點位附近，去年10月就被民眾檢舉過，當時也被開罰10萬元，這次卻又在旁邊蓋一個新的工廠，不過由於還沒蓋完，地方政府還不能認定是不是工廠，目前只能透過區域計畫法的地目不合來裁罰，罰金最高只有30萬元，更不能適用工輔法的強制斷水斷電。

蔡政府承諾，2016年5月20日後新增的農地違章工廠即報即拆，只要一有人舉報便馬上拆除。行政院2017年成立跨部會專案小組，提出的第一波拆除名單僅有17間，截至目前總共拆除了16間，至今都未公布第二波拆除名單。

地球公民基金會表示，工輔法公告後，與g0v零時政府共同開發「農地違章工廠回報系統」，一個月就募集到民眾回報的全台農地新增違章工廠資訊，據此檢舉33件，意味每天至少一件。目前半數檢舉進入稽查階段，僅2件確定稽查完成，1件確定將依區域計畫法裁罰，但額度最高只有30萬，顯示各縣市面對新版工輔法上路，仍缺乏魄力或措施。

地球公民基金會分析，台中與彰化分列「違章工廠佔用農地筆數」與「違章工廠佔用農地面積」之首，民眾舉報數也是此次民眾回報之冠，桃園第三嚴重，高雄、台南、新北也是過去違章工廠嚴重區域，回報數量卻只有零星幾件，新北市甚至掛零。

環團表示，台中、彰化、桃園、高雄、台南、新北等六縣市的既有違章工廠數都是其他縣市兩倍以上，新增速度可想而知，希望民眾多利用「違章工廠回報系統」，讓新增建違章工廠的資訊更完整且有效，各縣市政府稽查速度也應加快，中央政府更要研擬更詳盡的斷水斷電代行機制。