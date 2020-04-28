年輕人也會中風 高血壓成腦中風隱形殺手
一名62歲男性高血壓患者，因忙於事業，血壓一直控制得不好，直到日前低溫來襲時，他突然出現右側肢體癱瘓、無法行走的現象，經家人緊急送醫發現為左側大腦出血，所幸經過控制血壓與降腦壓藥物等治療下保住性命，但目前仍有肢體輕癱的後遺症，需長期復健治療。
台北榮總新竹分院神經內科醫師尹居浩表示，腦中風有8成為缺血性中風（腦梗塞），2成為出血性中風（腦溢血），腦出血不只年長者會發生，在45歲以下「年輕型中風」族群中，腦出血的比率相對高，約占年輕患者的3成5左右，因此中壯年者都要小心。
尹居浩分析，近年年輕型中風比例有變高趨勢，年輕型中風的主因，多與高血壓有關，高血壓是年輕型中風的隱形殺手，若民眾有高血壓且控制不好，可能造成血管壁硬化，到臨界點時爆掉就會腦出血，有運動習慣仍有風險。另一種常見的因素則是腦血管瘤或先天性血管異常，平時可能無症狀，但破裂出血時，就會出現突發性頭部劇痛；如果血管瘤壓迫到神經，也可能出現臉歪、手腳麻或無力等症狀。若患者本身凝血功能異常，或有血友病者，也有腦出血的可能。
「若民眾本身有高血壓、慢性病、出現頭痛欲裂甚至臉歪、手腳麻感時得趕緊就醫，以免錯失黃金期」，尹居浩表示，腦中風或腦出血可預防，建議民眾平時注意血壓控制，飲食少油、少鹽、不酗酒；若經常性頭痛者，應到神經內科做詳細檢查；並維持良好生活型態、避免劇烈運動，以健走、散步等緩慢運動為主，以免血壓飆升；同時留意溫差大等天氣轉變，以免腦中風的發生。
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