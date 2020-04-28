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比S曲線還誘人！防疫在家必須追起來的IG健身網美

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

川字肌、蜜大腿不是夢！

新冠肺炎情延燒，許多人不出門待在家，每天吃零食、追劇、打電動，身體不知不覺就寬了一圈，就算疫情趨緩，恐怕也不敢出門見人了！不過就算不上健身房，還是有很多方法可以維持體態，追蹤有健身的網美就是其中一個方法！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，IG追蹤人數高、網友熱議的健身型網美，大家還不快點追起來運動去！

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image source:IG/coffee89921

健身網美

No.10 珮珮-PEI健身料理日記

原本是UI設計師的的珮珮，曾提到自己從小到大都在減肥、復胖和失落的循環中，直到開始健身並調整飲食後，才慢慢找回自信。珮珮除了在IG上分享健康飲食的清單，也在podcast上開設了「女子健心室」節目， 分享健身正確心態和入門細節等。

IG追起來：peipeifitlife

追蹤人數：71054

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image source:IG/peipeifitlife

No.9 姍姍-拉布拉多小貓咪

姍姍目前是Peeta Fitness的教練，除了一般的健身重訓，更常在IG帳號《拉布拉多小貓咪》上分享各種運動的美照，像是瑜珈、滑板、滑雪、溜冰，甚至連自由潛水都有涉獵，完全就是個興趣廣泛，體態完美的健康女孩！

IG追起來：tambam_tw

追蹤人數：122507

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image source:IG/tambam_tw

No.8 Hana 漢娜

漢娜是有豐富教學和團課經驗的自由教練，過去也曾因為壓力，體重胖到75公斤、體脂40%，最後終於找到正確方法維持體態。漢娜除了開設IG，更出書《漢娜女子力 陪你增肌減脂、健身又健心！》，鼓勵網友，這絕對是最後一次減肥。

IG追起來：hana.eat

追蹤人數：119960

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image source:IG/hana.eat

No.7 Vivi減脂食譜

Vivi以前的減肥方式，只控制體重不增肌減脂，結果反而成為低肌肉量、高體脂的泡芙型女孩。為了改善體質，將自己的飲食、運動健康日常分享在網路上，發展出簡單好上手的SOP增肌減脂系統，獲得網友好評，更被稱讚是「在天堂減脂」，這些健康食譜也被出版成書，

IG追起來：vivi.isafit

追蹤人數：130907

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image source:IG/vivi.isafit

No.6 艾瑪Emma

身材火辣的健身網紅艾瑪，除了常在IG上分享自己的運動經驗，也不吝嗇展現好身材。最廣為人知的，是艾瑪曾經和館長陳之漢互槓，館長曾指況艾瑪在「成吉思汗」一個月領五、六萬還不知足，在外面放話，不過艾瑪則拿出薪資單打臉，最高只領到4萬9469元，是跳槽到「健身工廠」才領到9萬多，引起網友熱議。

IG追起來：lxxooemma

追蹤人數：65930

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image source:IG/lxxooemma

No.5 Ashlee 咻咻

國際私人健身教練的Ashlee咻咻，在IG、YouTube上主要分享重訓、增肌減脂。Ashlee有媲美歐美部落客的傲人身材，證明亞洲人也能練出火辣曲線！除了推出線上健身菜單，她也舉辦體態競賽，鼓勵新手進入健身房。

IG追起來：ashlee_xiu

追蹤人數：187860

No.4 筋肉媽媽

筋肉媽媽和筋肉爸爸經營社群多年，在健身圈頗有名氣。筋肉媽媽是中華台北國家隊健美選手，曾說自己是生小孩之後，才開始體認到運動的好處。不過去年筋肉爸爸因為家族疾病史，傳出中風消息，也讓網友感到震驚不捨。

IG追起來：melody.wan

追蹤人數：71032

image source:IG/

No.3 Candice Wang

Candice過去是一名空姐，但一直以來都熱愛健身，連下飛機後到飯店都不放棄運動的機會。Candice時常在IG分享自己的雕塑身體的技巧，更會規畫一系列的課程，也和其他熱愛健身的網紅漢娜、May和亞藍推出健身app。

IG追起來：candice_sweatlife

追蹤人數：176858

image source:IG/candice_sweatlife

No.2 May Fit

May從大學時便開始接觸運動，卻也因為大量運動又吃得少，使自己月經失調，最後才透過重訓維持健康和體態。May 常在 IG 上分享居家健身小動作，用瑜珈墊和椅子當輔助工具，鼓勵大家要運動不用一定要上健身房。近期也和其他網紅推出app Nuli。

IG追起來：may8572fit

追蹤人數：206726

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image source:IG/may8572fit

No.1 蔡昀潔Jessica

蔡昀潔Jessica本身就是模特兒，更有台版「翹臀女神」的封號。原本身材就已經相當傲人，但是卻還是想將自己的體態練得像國外的歐美正妹一樣，透過不斷努力也有令人滿意的成效，在IG上也累積了不少粉絲。

IG追起來：jessicababyfat

追蹤人數：392533

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image source:IG/jessicababyfat

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月28日至2020年04月26日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『健身網美』相關文本進行分析，並結合網友討論聲量與IG追蹤人數，以各佔百分之五十的比例做出排名。作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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