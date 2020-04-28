郵差免驚！郵件招領期限放寬到20天 居家檢疫者不急領

為避免郵差成防疫破口，台灣郵政產業工會4月初發文給中華郵政公司、衛福部、交通部，希望中央可提供居家檢疫、隔離者名單和地址，並暫停投遞包裹、掛號，改由延長招領。指揮中心昨天也說，未來將朝向電子化簽收，重要文件也不見得要現場簽收。對此中華郵政說，針對不能出門簽收者，已放寬招領期限從兩周到20天，24日已發函各郵局通知實施上路。

中華郵政副總經理郭純陽說，每天掛號和包裹有上百萬件，數量非常龐大，其中有法律重要文件，簽收成為必要過程，短時間內尚無法取消該程序。礙於指揮中心無法公布居家檢疫、隔離者名單接觸，又怕郵務士在不知情情況下接觸恐有染疫風險，上周已請郵務士在投遞過程中，先以對講機詢問是否方便收件，如果不方便又沒人可以代收，就會建議對方去附近郵局招領。

郭純陽也說，目前已放寬招領期限從兩周變到20天，民眾可在隔離或是居家檢疫結束後去附近郵局招領，保護自己也保護別人。