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屏東黑鮪魚觀光季新亮點 濃濃東港味的「小王馬」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
邁入第20年的屏東黑鮪魚文化觀光季，縣府和東隆宮合作推出限量的「馬上有魚」小王馬吊飾，只送不賣；配合「大鮪扭蛋機」及「在地消費滿額贈」在5月2日登場。圖／屏東縣政府提供
邁入第20年的屏東黑鮪魚文化觀光季，縣府和東隆宮合作推出限量的「馬上有魚」小王馬吊飾，只送不賣；配合「大鮪扭蛋機」及「在地消費滿額贈」在5月2日登場。圖／屏東縣政府提供

邁入第20年的屏東黑鮪魚文化觀光季，因應嚴峻的新冠肺炎疫情，今年除了維持「第一鮪」驗魚和拍賣活動，原本「千人宴辦桌」轉型為宅配，並和東隆宮合作推出限量、只送不賣的「馬上有魚」小王馬，配合「大鮪扭蛋機」及「在地消費滿額贈」在5月2日登場。

縣府觀光傳播暨國際事務處長黃建嘉說，今年特別與東港東隆宮合作，推出一款既能代表黑鮪魚故鄉「東港」，同時又有濃濃祝福涵義的「馬上有魚」小王馬，因是活動限定限量款，只送不賣，5月2日起至6月28日止，高人氣的「大鮪扭蛋機」在東港候船室外與民眾同樂只要200元即可獲得1次扭蛋機會。

他說，今年獎品除了Apple iPhone 11、GoPro、米家掃地機器人及Blueair空氣清淨機等3C產品及在地優良店家優待券外，還特地加入1000隻「馬上有魚」小王馬，共計2000多份商品，歡迎民眾來試試手氣將大獎扭回家。

他說，另持5、6月林邊、東港、小琉球地區餐廳單筆消費滿2000元發票、伴手禮單筆消費滿1000元發票或住宿1晚收據，均可至扭蛋機服務台免費兌換「馬上有魚」小王馬1隻；活動收入所得及發票將全數捐贈公益使用，把小王馬帶回家，還可以做愛心。活動詳情可上「愛.屏東縣觀光旅遊網」、「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

邁入第20年的屏東黑鮪魚文化觀光季，縣府和東隆宮合作推出限量的「馬上有魚」小王馬吊飾，只送不賣；配合「大鮪扭蛋機」及「在地消費滿額贈」在5月2日登場。圖／屏東縣政府提供
邁入第20年的屏東黑鮪魚文化觀光季，縣府和東隆宮合作推出限量的「馬上有魚」小王馬吊飾，只送不賣；配合「大鮪扭蛋機」及「在地消費滿額贈」在5月2日登場。圖／屏東縣政府提供

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