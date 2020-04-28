屏東黑鮪魚觀光季新亮點 濃濃東港味的「小王馬」

邁入第20年的屏東黑鮪魚文化觀光季，因應嚴峻的新冠肺炎疫情，今年除了維持「第一鮪」驗魚和拍賣活動，原本「千人宴辦桌」轉型為宅配，並和東隆宮合作推出限量、只送不賣的「馬上有魚」小王馬，配合「大鮪扭蛋機」及「在地消費滿額贈」在5月2日登場。

縣府觀光傳播暨國際事務處長黃建嘉說，今年特別與東港東隆宮合作，推出一款既能代表黑鮪魚故鄉「東港」，同時又有濃濃祝福涵義的「馬上有魚」小王馬，因是活動限定限量款，只送不賣，5月2日起至6月28日止，高人氣的「大鮪扭蛋機」在東港候船室外與民眾同樂只要200元即可獲得1次扭蛋機會。

他說，今年獎品除了Apple iPhone 11、GoPro、米家掃地機器人及Blueair空氣清淨機等3C產品及在地優良店家優待券外，還特地加入1000隻「馬上有魚」小王馬，共計2000多份商品，歡迎民眾來試試手氣將大獎扭回家。