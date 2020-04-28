兒童遊戲場通過率僅2成 綠委批：不合格封鎖如刑案現場

衛福部訂定「兒童遊戲場設施安全管理規範」，因標準不清、檢驗量能不足，兒童遊戲場檢驗完成率僅1-2成。民進黨立委林俊憲批評，衛福部修正管理規範後，標準、檢驗量能無配套，現在許多兒童遊戲場因檢驗無法通過，只好先用黃色封鎖線圍起來暫停使用，場面宛如「刑案現場」，影響兒童遊戲權益。

教育部國教署科長蔡怡靜表示，為配合各校2023完成檢驗期程，已要求各地方政府盤整遊戲場應拆除或局部修繕，教育部日前也找地方政府開會並宣導，並針對有成立總務輔導輔的地方政府給予經費補助，希望校園遊戲場可以在衛福部訂定的期限前，完成檢驗改善。

內政部營建署科長趙啟宏說，由於全國公園遊戲場多達三千多座，已要求各縣市政府委託專業機構檢驗，不過因為量能大，目前到今年一月僅完成26%，其中北北基的備查率最高，幾乎達百分之百。

蔡怡靜說，之所以校園兒童遊戲場檢驗通過率低，是因規定要求安全距離要有183公分，許多校園因無法達到標準，只好先將現有遊戲場圍起來禁止使用，等有適合的空間再來替代處理。趙啟宏則表示，公園遊戲場最大難題則是國內可檢驗的廠商僅有5-6家，檢驗量能不足。

林俊憲質疑，衛福部2017年修正安全管理規範後，要求所有兒童遊戲場都需通過第三方檢驗，原先衛福部給各單位三年的緩衝期限，要求2020年1月前完成檢驗，但去年1月通過檢驗率竟只有14.1%，即使到今年1月也只有到22%，根本不可能趕在期限內完成衛福部的要求。

林提到，因各縣市檢驗完成率低，衛福部去年7月又發函表示期限延至2023年1月，除國內的檢驗廠商無能力檢驗國外標準外，衛福部訂定的檢驗適用逼準也是有很大問題，因規範竟是「符合國家標準及相關規定，若無國內標準則是用國外標準」等更模糊的文字，讓管理單位也無所適從。