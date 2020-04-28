今年4月24年以來最冷 比平均低1.38度

今年4月有強烈大陸冷氣團及華南雲系及鋒面的影響，至4月26日為止平均溫度23.11度，比平均值低1.38度，是1997年以來最冷的4月。

中央氣象局回顧2至4月的春季氣候，2月有兩波寒流及大陸冷氣團影響台灣，3月有兩波大陸冷氣團，這兩個月共有九道鋒面，冷熱交替頻繁，但暖的日子多於冷，平均溫度高於平均值。

到了4月北方冷空氣強，又因為華南雲雨區讓台灣被雲雨覆蓋，致今年4月是1997年以來最冷的4月，比平均值低1.38度；1996年4月的均溫為20.48度。

雨量方面，2月偏少比較顯著，3月是北部、東北部偏少；4月因為冷空氣來源自大陸偏乾，相對降雨較少。整體而言春季的雨量213.2毫米，比氣候平均值少61.2%，是歷年來第十少的雨量。