全民捐口罩！輕鬆4步驟 把沒領取的口罩捐出

全球疫情發展的不確定性，以及5G開啟的全新科技浪潮，都將劇烈衝擊人們習以慣常的生活。第14屆myfone行動創作獎今年特別以「蕪去．無懼Fearless」做為主題，從昨(27)日起至8月10日展開長達106天的徵件，期許大家在漫長的居家防疫期間，重新檢視過去，清理思緒，為人生去蕪存菁，以創作驅離孤獨，以科技向世界發聲，「疫」較長短，無懼未來。

2020-04-28 14:36