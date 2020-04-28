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全民捐口罩！輕鬆4步驟 把沒領取的口罩捐出
現在也能以個人名義將口罩捐出了！衛福部啟動「口罩響應人道援助」活動，開放民眾捐口罩到國外。方法非常簡單，只需要上全民健保行動快易通APP，輕鬆點選幾個步驟，便能將逾期沒有領取的口罩捐出。
隨著台灣口罩產能擴張、口罩3.0推出，台灣口罩資源已不再那麼緊缺。然而國外疫情仍然很嚴重，全球確診已超過300萬例，已有20萬9388人因新冠肺炎死亡，國外對口罩的需求量依然很大。
為了讓全民響應國際互助精神，衛福部現在也開放民眾捐贈口罩。現在民眾只要上全民健保行動快易通APP，用手機及健保卡進行認證後，點選「健康存摺」圖示，進入「響應人道援助」，按下「我願意」，即可將過去可購買卻未購買的口罩捐出，且不影響未來領取權益。
指揮中心還很貼心地設計了「公開姓名」或「默默行善」兩個選項，同意援助者，資料會於次日放上「健康保險資料開放服務」網站，可供民眾查看。
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