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全民捐口罩！輕鬆4步驟 把沒領取的口罩捐出

聯合新聞網 / 綜合報導
衛福部推出「口罩響應人道援助」活動，讓全民都能一起捐口罩。圖擷自健保快易通APP
衛福部推出「口罩響應人道援助」活動，讓全民都能一起捐口罩。圖擷自健保快易通APP

現在也能以個人名義將口罩捐出了！衛福部啟動「口罩響應人道援助」活動，開放民眾捐口罩到國外。方法非常簡單，只需要上全民健保行動快易通APP，輕鬆點選幾個步驟，便能將逾期沒有領取的口罩捐出。

隨著台灣口罩產能擴張、口罩3.0推出，台灣口罩資源已不再那麼緊缺。然而國外疫情仍然很嚴重，全球確診已超過300萬例，已有20萬9388人因新冠肺炎死亡，國外對口罩的需求量依然很大。

為了讓全民響應國際互助精神，衛福部現在也開放民眾捐贈口罩。現在民眾只要上全民健保行動快易通APP，用手機及健保卡進行認證後，點選「健康存摺」圖示，進入「響應人道援助」，按下「我願意」，即可將過去可購買卻未購買的口罩捐出，且不影響未來領取權益。

下載健保快易通後，進入主畫面可找到「健康存摺」。如第一次使用者需先進行電話及健保卡認證。圖擷自健保快易通APP
下載健保快易通後，進入主畫面可找到「健康存摺」。如第一次使用者需先進行電話及健保卡認證。圖擷自健保快易通APP

進入健康存摺後，可看見右上角的「響應人道援助」。圖擷自健保快易通APP
進入健康存摺後，可看見右上角的「響應人道援助」。圖擷自健保快易通APP

進入後可看見兩種「我願意」的按鈕，上為公開姓名，下為匿名。圖擷自健保快易通APP
進入後可看見兩種「我願意」的按鈕，上為公開姓名，下為匿名。圖擷自健保快易通APP

按下「我願意」後會自動跳轉至「感謝您」的頁面，口罩捐贈就完成了。圖擷自健保快易通APP
按下「我願意」後會自動跳轉至「感謝您」的頁面，口罩捐贈就完成了。圖擷自健保快易通APP

指揮中心還很貼心地設計了「公開姓名」或「默默行善」兩個選項，同意援助者，資料會於次日放上「健康保險資料開放服務」網站，可供民眾查看。

健保卡 口罩 新冠肺炎

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