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今年春雨少、梅雨晚 中南部解渴恐要等6月之後！

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
中央氣象局表示五一連假將是高溫好天氣。預計會增加民眾出遊的意願。記者葉信菉／攝影
中央氣象局表示五一連假將是高溫好天氣。預計會增加民眾出遊的意願。記者葉信菉／攝影

今年中南部要等6月以後，脫離枯水期的機會比較大。中央氣象局說，春季雨量比氣候平均值少61.2%是歷年第十少的雨量，由於近30年來6月強降雨發生時間有變晚趨勢，對於靠梅雨解渴的中南部不是好消息。

氣象局統計5、6月梅雨季台灣的日雨量資料，顯示北部通常於5月上旬開始進入雨期，中南部則普偏在5月中、下旬或更晚開始。根據氣象局及各國數值模式的預報，今年5月各地雨量以正常至偏少機率較大。

氣象局預報中心主任呂國臣說，雖然5月會有鋒面帶來的降雨，但不會馬上解決缺水的問題。他說，6月雨量接近正常機率較大，中南部枯水期甚至要到6月才有較明顯的減緩，必須節約用水。

呂國臣指出，從全年逐日雨量分析，4月前台灣降雨少，5、6月太平洋高壓影響，西南氣流增強，南邊水氣增多，台灣上空常有滯留性的鋒面，帶來持續性強對流。他說，西南季風建立平均在5月16至20日，通常在5月後半至6月前半月為台灣帶來長時間的降雨。分析發現1921年至1981年6月發生強降雨時間有提前趨勢，但近30年來轉為有變晚的趨勢，對中南部用水影響大。

氣象局說，雖然5月雨量正常至偏少，但6月雨量以接近正常機率較大，梅雨季的總雨量接近正常。氣溫方面，梅雨季各地以偏暖的機率最大，與全球暖化有關。

氣象局回顧2至4月的春季氣候，表示2、3月共有九道鋒面，雖冷熱交替頻繁，但平均溫度高於平均值，到了4月北方冷空氣強，又因為華南雲雨區讓台灣被雲雨覆蓋，導致今年4月是1997年以來最冷的4月，比平均值低1.38度。春雨方面，雨量西半部偏少，東半部接近正常。

至於近期天氣，氣象局說未來幾天天氣穩定，但在五一連假的最後一天，午後陣雨的範圍會擴及到北部、中南部山區。連假期間北部高溫可以到30度，中南部更可能熱到33度。至於在菲律賓東方海面的熱帶擾動，未來有機會形成熱帶性低氣壓且適環境適於發展，有機會發展成颱風，未來會向菲律賓陸地靠近，至於會增強到什麼程度，各地模擬一不致，要再觀察。

雨量 氣象局 梅雨

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