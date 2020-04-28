聽新聞
test
0:00 / 0:00
戶政便民 內政部：5月起大宗戶籍謄本可線上申辦
內政部今天表示，自5月起，符合申辦戶籍謄本規定的利害關係人，只要使用自然人憑證或工商憑證，24小時均可線上申辦大宗戶籍謄本，不必再往返戶所，節省時間與金錢。
內政部指出，現行請領大宗戶籍謄本，申請人需持相關利害關係證明文件到戶政事務所臨櫃送件，經戶所審核若需補正資料，則需再跑一趟戶所，審核完成後，申請人又必須再到戶所領取戶籍謄本，申請1次至少要到戶所2至3次，耗費民眾許多時間。
為提供更便利的服務，自今年5月1日起，保險公司要找尋保險受益人等符合申辦戶籍謄本規定的利害關係人，不論民眾或公司只要使用自然人憑證或工商憑證，即可於「內政部戶政司全球資訊網」的「網路申辦服務」項目中，線上申辦大宗戶籍謄本。
內政部指出，大宗戶籍謄本1次最多可申請80人，申請人線上送件收到受理成功通知郵件後，須將被申請人名冊及利害關係證明文件，以電子郵件傳送戶所，經戶所審核無誤後，將通知申請人繳費，繳費成功，即可下載瀏覽電子戶籍謄本，相當簡便。
內政部表示，未來仍將持續推動更多便民服務，鼓勵多用網路，少用馬路，以節省申辦過程往返奔波不同機關的時間，讓民眾生活更加便利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言