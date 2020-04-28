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肺癌死亡率下降 台癌拚2025存活率破五成

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台灣每年有超過9000人死於肺癌。不過台灣癌症基金會發現，近五年內台灣肺癌死亡率有下降的趨勢。台癌理事長賴基銘表示，要讓肺癌死亡率下降有三關鍵：包含生活及飲食預防、定期篩檢早期診斷、加上最好最新的精準治療。記者簡浩正／攝影
台灣每年有超過9000人死於肺癌。不過台灣癌症基金會發現，近五年內台灣肺癌死亡率有下降的趨勢。台癌理事長賴基銘表示，要讓肺癌死亡率下降有三關鍵：包含生活及飲食預防、定期篩檢早期診斷、加上最好最新的精準治療。記者簡浩正／攝影

肺癌是國病之一，國健署統計，肺癌已連續10年高居台灣癌症死亡原因之首，每年有超過9000人死於肺癌。不過台灣癌症基金會發現，近五年內台灣肺癌死亡率有下降的趨勢，五年存活率也接近三成，從原先的10%成長至27%。

台癌基金會執行長賴基銘表示，今年四月初，台灣獨步領先亞太區健保相關體系國家，有一晚期非小細胞肺癌用藥納入部分一線治療健保給付，讓台灣肺癌治療更精進，不僅幫助更多肺癌患者外、治療品質也提升。未來目標希望在2025年時，達到肺癌存活率倍增、突破五成，幫助更多肺癌患者。

賴基銘表示，台灣自2011年起，肺癌男女性死亡率皆高居十大癌症第一，女性約29.3%、男性更破五成、達50.5%；要讓肺癌死亡率下降有三關鍵：包含生活及飲食預防、定期篩檢早期診斷、加上最好最新的精準治療。

他說，肺癌病患想要的是擁有好的治療，並提升存活率、改善生活品質。肺癌治療方式日新月異，包括手術、化療、放療、標靶及免疫治療等，且依不同的分期與其治療上有差異；而四月一日起，台灣肺癌治療有新突破，健保署將第三代晚期肺癌用藥納入給付，不僅減輕患者的經濟負擔，醫師也有更多的治療利器來幫助肺癌病患。

病友曾小姐今現身，其家屬蕭先生代表發聲，他說妻子為晚期肺癌患者，於2018年底至2019年初檢查出肺癌，期間進行多次化療與臨床免疫治療，甚至做了切除手術，一開始雖看似無病灶，但去年11月卻再度復發。

蕭先生說，因擔心無法負擔高昂的醫療費用，曾一度拒絕標靶治療，甚至改看中醫、吃中藥，導致腫瘤再度變大，直到確定上述新藥納入健保給付，生活才出現了一道曙光；「我們只是平凡家庭」，蕭先生說，現在妻子病情能維持穩定，他很感謝健保署的德政。

台灣臨床腫瘤醫學會前理事長高尚志表示，由於肺癌患者發現時多為晚期，因此早期檢查很重要，除須留意家族史、廚師等高工作危險群，在早期檢查上，可透過低劑量電腦斷層等方式進行，可揪出早期肺癌患者；而晚期肺癌可透過基因篩檢找出突變點來決定治療方式，如搭配美國國家癌症指引，針對EGFR突變治療建議，對肺癌患者落實精準醫療。

高尚志說，而上述晚期用藥納健保，讓台灣成為亞洲健保給付國家中，第一個通過晚期肺癌用藥部分一線健保給付的國家，跟上最新的國際肺癌治療趨勢、與世界接軌。

病友曾小姐的家屬蕭先生（左）說，妻子為晚期肺癌患者，治療後在去年11月再度復發，因擔心無法負擔高昂的醫療費用，曾一度拒絕標靶治療，直到確定上述新藥納入健保給付而續治療，他很感謝健保署的德政。記者簡浩正／攝影
病友曾小姐的家屬蕭先生（左）說，妻子為晚期肺癌患者，治療後在去年11月再度復發，因擔心無法負擔高昂的醫療費用，曾一度拒絕標靶治療，直到確定上述新藥納入健保給付而續治療，他很感謝健保署的德政。記者簡浩正／攝影
台癌基金會執行長賴基銘表示，今年四月初，台灣獨步領先亞太區健保相關體系國家，有一晚期非小細胞肺癌用藥納入部分一線治療健保給付，讓台灣肺癌治療更精進，幫助更多肺癌患者。記者簡浩正／攝影
台癌基金會執行長賴基銘表示，今年四月初，台灣獨步領先亞太區健保相關體系國家，有一晚期非小細胞肺癌用藥納入部分一線治療健保給付，讓台灣肺癌治療更精進，幫助更多肺癌患者。記者簡浩正／攝影
台癌基金會表示，未來希望在2025年時，達到肺癌存活率倍增，來幫助更多肺癌患者。記者簡浩正／攝影
台癌基金會表示，未來希望在2025年時，達到肺癌存活率倍增，來幫助更多肺癌患者。記者簡浩正／攝影

肺癌 健保 患者

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