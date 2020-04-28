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三總新發明 「翻身起身輔助墊」及「魔藥匙」受矚
三軍總醫院院長蔡建松上午表示，三總2020年由創新團隊研發的「翻身起身輔助墊」及「魔藥匙」，參加2020年第23屆俄羅斯阿基米德國際發明展暨競賽，分獲金牌獎與銀牌獎。
國防部上午舉行記者會，由三總介紹兩項獲獎的醫療輔助研發。
三總參賽獲得「金奬」的「翻身起身輔助墊」是一款可取代現行翻身用的布中單、床單或人力徒手的動作。輔助墊可協助長期臥床者於翻身、起身或坐椅時移位的使用，符合人體力學能達到省力、安全，也可依使用者體型需求，設計出不同的款式。
獲得「銀奬」的「魔藥匙」，則是將透過獨特轉接頭，將磨藥棒、藥匙結合兩端交互使用，在臨床實務中平均可縮減磨藥時間33.37%，減短護理工作時間並避免藥匙掉落或遺失。
三總表示，鑒於今年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情(COVID-19)全球肆虐，因應防疫政策，「2020年俄羅斯阿基米德國際發明展及競賽」採書面資料方式進行審查，包含所有的參賽作品書面文件、照片及影片等，於俄羅斯聯邦工業產權局（FIPS），舉辦專家評審會議及3月25日至26日國際評審會議，3月27日統計及公佈成績，並於俄羅斯知識產權局(ROSPATENT)舉行頒獎典禮。
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