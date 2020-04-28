HTC VIVELAND XR超體感樂園高雄登場 搭體感座艙超HIGH

戴上VR裝置，瞬間就能穿越古今、上山下海、如臨其境的特性，正適合成為疫情期間的休閒娛樂活動。HTC宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期4個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出，展覽內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，大人小孩都能感受科技魅力。

「XR超體感樂園」結合VR、AR與體感裝置，消弭虛實界線，讓觀眾感受最新的XR應用。展覽現場亦陳設AR互動合影與浮空投影等亮點，率先開放體驗的恐龍展區以「恐龍紀元時光站」為概念，結合AR、VR與體感座艙，讓觀眾彷彿穿越時空回到恐龍紀元展開冒險；音樂展區則由VIVE ORINGINALS與五月天與張惠妹等知名藝人的御用MV後製團隊「有機像素」，攜手推出藝人安溥《蘚的歌唱》沉浸式VR+AR音樂展演，讓觀眾零距離欣賞安溥的音樂表演。