今年第一個颱風可能周末生成 彭啟明：討論路徑還太早

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今年第一個颱風可能在周末生成，生成時間略晚於平均值。不過離台灣還有2000公里以上，影響也是下周的事情，現在說颱風路徑如何還太早。可以確定的是，今起回溫轉晴像初夏天氣，民眾可以換季收厚重冬衣了。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁說，從今天開始一天比一天回溫一些，北部感受特別明顯，預計今天中午高溫可以到27-29度，中南部30-32度，屏東早已經完全像是夏天的天氣。

他說，台灣附近的環境風場上，今天會由微弱的東北風逐步轉為偏東風，未來幾天就是再由東風轉為偏東南風，然後轉為偏南風，東半部在迎風面上，會偶有地形上的局部降雨。

彭啟明表示，周四到周末整個環境會偏南風，甚至感覺有點炎熱，各地高溫都有機會超過30度，可以說是進入夏天。這一波回溫至少延續7-10天都是較為穩定的天氣，接下來要看是否開始有午後局部熱對流出現。彭啟明建議可以準備換季為夏季的短袖裝扮，把最厚重的冬衣收起，但仍要留長袖或薄外套。

他說，周末要留意的是在菲律賓東方海面上，預期有擾動發展生成低壓，有機會在周六或日增強為颱風，如果生成，這將是今年第一個颱風。今年颱風生成的時間略晚於平均值，加上全球仍面臨疫情，疫情遇上極端天氣如何面對，將是大家過去沒有遇過的情境。但現在說颱風路徑如何還太早，沒有參考的價值，請大家還不用過度緊張。