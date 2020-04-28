快訊

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

金正恩健康狀態？川普：我知道但現在不能說

吳德榮：熱擾動各國模擬發展不一 美模式周六已成輕颱

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
最新(27日20時)模式模擬顯示，菲律賓東方為有利熱帶擾動發展的海面；歐洲(ECMWF)模式模擬其發展的較弱，周六(2日)20時並未達輕颱的強度(左圖)；美國(GFS)模式模擬則發展的較快也較強，已有輕颱的強度(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄、tropical tidbits
最新(27日20時)模式模擬顯示，菲律賓東方為有利熱帶擾動發展的海面；歐洲(ECMWF)模式模擬其發展的較弱，周六(2日)20時並未達輕颱的強度(左圖)；美國(GFS)模式模擬則發展的較快也較強，已有輕颱的強度(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄、tropical tidbits

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起至周五各地天氣穩定，周六至下周一水氣逐日增加，不過天氣變化不大，白天仍偏暖微熱。至於周末可能發展的熱帶擾動，美國的模擬發展較快周六已達輕颱強度，歐洲及我國中央氣象局則沒有，顯示還有不確定性。

吳德榮表示，今晨台灣上空雲層稀少，仍有殘餘的中高雲通過，給山區帶零星、微量降雨。北台灣清晨有小股冷空氣，加上輻射冷卻作用，所以低溫略降；其他各地有升有降，變化不大。今天晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部及山區偶有零星微量降雨的機率。預測今日氣溫，北部16至28度、中部19至31度、南部19至34度、東部17至31度。明天至周五各地仍是晴朗穩定、白天微熱早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六至下周一水氣逐日漸增，大氣不穩定度逐日提高；天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多，山區局部短暫陣雨的機率漸提高。

至於多國模式模擬本周在菲律賓東方海面有利熱帶擾動發展，吳德榮說，歐洲及中央氣象局模式模擬發展的較弱，周六20時並未達輕颱的強度；而美國模式模擬則發展較快也較強，周六20時已有輕颱的強度，顯示出各模式強度模擬的不確定性。

他說，各國模式模擬熱帶擾動發展的位置都在北緯10度附近，離台灣相當遠；現在要談未來路徑還有很高不確定性，最好繼續觀察更新的資料。

氣象局說，今天水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後在中部山區及南部地區也有局部短暫陣雨。氣溫方面，白天在陽光照射下氣溫上升，北部及東半部高溫約26至29度，中南部高溫可達30度以上，溫暖微熱，西半部日夜溫差較大。

氣象局指出，周三、周四東北季風減弱，氣溫回升；水氣仍少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區零星短暫陣雨。周五至下周一各地白天溫暖，中南部高溫可達32度左右；水氣稍微增加，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後在山區有局部短暫陣雨。

不過5月5日至7日鋒面接近台灣北部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

吳德榮 氣象局 高溫

延伸閱讀

吳德榮：五一連假水氣增 周六恐有熱擾動發展

明天起迎好天氣！ 吳德榮：勞動節連假恐變天

今天好天氣明天又轉雨 吳德榮：下周晴朗微熱

好天氣要再等等 吳德榮：濕涼有雨至下周一

相關新聞

健康你我他／多蛋白質少澱粉 外加念佛運動法

我遺傳了父母親的高血壓和高膽固醇，退休後，為避免和糖尿病打交道成為三高一族，對糖分的攝取就必須更小心謹慎，在飲食上除了慎選食物外，運動上也要多下功夫。

服用後夢遊 4類安眠藥禁開

使用部分安眠藥可能導致夢遊、不清醒駕駛或在不清醒的狀態下使用鍋爐等，引發危險。衛福部食藥署昨日新增禁令，針對eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone等4種成分安眠藥品，要求醫師禁止開藥給曾發生夢遊或在未完全清醒狀況下活動的病人，避免造成傷亡。

腎友每天設定小目標 找回生活主控權

部分洗腎患者因無法適應生活改變，容易出現憂鬱症狀，或影響對自己的觀感。精神科醫師說，每個人遇到負面狀況都有沮喪的權利，但挫折後，建議每天設定能力可及的小目標，例如完成健走30分鐘，可以增加自信，找回對生活的主控權。

擺脫生病陰霾 腎友接納自己活出自信

提到洗腎患者，多數人直覺他們是「病懨懨的」，其實不然，壽險公司經理張先生及田中精米所所長黃士倫兩人形象就很陽光，因持續在職場上發揮專業，訪談間能感受到他們的自信。

沒領的口罩配額 可上App捐給他國

口罩成為全球防堵新冠肺炎病毒的重要防疫物資，我國進行「口罩外交」，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，推出「護台灣、助世界」活動，民眾可透過健保行動快易通Ａｐｐ，四步驟便可將過去沒領的口罩配額捐給其他國家。

防疫車隊補助 交通部長允諾月底前給

入境居家檢疫者不可搭乘大眾運輸工具，只能自行駕車、親友接送或搭乘防疫車隊。但有防疫車隊司機抱怨，最久要一個月才能拿到全額...

泰國蝦、西瓜價格直直落...農委會推茶飲業榨西瓜汁

新冠肺炎衝擊，從西瓜到泰國蝦，價格全都直直落。西瓜即將進入盛產季，但遇疫情衝擊，餐廳滯銷，近日價格連成本價都不到。農委會主委陳吉仲昨說，正在考慮請全國茶飲料業協助，購買西瓜並榨成西瓜汁販售，成本價差由政府吸收，承諾一周內會把西瓜價錢拉起來。

國表藝公布2.0疫情方案 1.2億台幣6大方針助表團迎未來

新冠肺炎延燒，表演藝術界面臨前所未有的衝擊。國家表演藝術中心為此推出「國表藝中心各館團疫情期間特別方案 2.0」，預計投...

醫病天地／腹痛竟是腸中風 及時打通血路救命

別以為肚子疼痛就是吃壞東西，小心腸子也會中風且危險性相當高。

萊爾富的優點是什麼？ 網推一關鍵優勢：時常免運

台灣是全世界便利超商密度最高的國家，主要有7-11、全家、萊爾富和OK在競爭，每家超商也都有各有特色，推出的商品往往也都不盡相同。對此就有一名網友在PTT中PO文提到，7-11除了品牌知名度外，再來就是那幾隻吉祥物，全家和OK也有自己的優勢，不過說到萊爾富似乎不太能立刻想起特色在哪，於是他就好奇詢問網友「萊爾富的優點是什麼？」

明起空氣一天比一天差 「橘燈」警戒往北擴散

根據空品監測網資料，明天開始空氣一天比一天差，橘色警戒範圍將從雲嘉南高屏地區，逐步往北擴散到中部、竹苗地區，提醒敏感族群...

台東晚間同地方連三震！ 氣象局分析原因不排除有餘震

台東一連三震！根據中央氣象局最新資訊，台東海端鄉從晚間7時16分起，陸續發生三起地震，且震央相當接近，其中兩起規模超過4...

熱門新聞

獨／20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

西瓜價錢大跌 陳吉仲：考慮讓全國茶飲料業榨西瓜汁

20年的回憶再見！ 麻布茶房5月1日起停止營業

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

連收2間！「麻膳堂」北車、板橋車站店都熄燈

加強版「1968」明發表！五一人潮分三色、停車場限五成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。