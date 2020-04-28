吳德榮：熱擾動各國模擬發展不一 美模式周六已成輕颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起至周五各地天氣穩定，周六至下周一水氣逐日增加，不過天氣變化不大，白天仍偏暖微熱。至於周末可能發展的熱帶擾動，美國的模擬發展較快周六已達輕颱強度，歐洲及我國中央氣象局則沒有，顯示還有不確定性。

吳德榮表示，今晨台灣上空雲層稀少，仍有殘餘的中高雲通過，給山區帶零星、微量降雨。北台灣清晨有小股冷空氣，加上輻射冷卻作用，所以低溫略降；其他各地有升有降，變化不大。今天晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部及山區偶有零星微量降雨的機率。預測今日氣溫，北部16至28度、中部19至31度、南部19至34度、東部17至31度。明天至周五各地仍是晴朗穩定、白天微熱早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六至下周一水氣逐日漸增，大氣不穩定度逐日提高；天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多，山區局部短暫陣雨的機率漸提高。

至於多國模式模擬本周在菲律賓東方海面有利熱帶擾動發展，吳德榮說，歐洲及中央氣象局模式模擬發展的較弱，周六20時並未達輕颱的強度；而美國模式模擬則發展較快也較強，周六20時已有輕颱的強度，顯示出各模式強度模擬的不確定性。

他說，各國模式模擬熱帶擾動發展的位置都在北緯10度附近，離台灣相當遠；現在要談未來路徑還有很高不確定性，最好繼續觀察更新的資料。

氣象局說，今天水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後在中部山區及南部地區也有局部短暫陣雨。氣溫方面，白天在陽光照射下氣溫上升，北部及東半部高溫約26至29度，中南部高溫可達30度以上，溫暖微熱，西半部日夜溫差較大。

氣象局指出，周三、周四東北季風減弱，氣溫回升；水氣仍少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區零星短暫陣雨。周五至下周一各地白天溫暖，中南部高溫可達32度左右；水氣稍微增加，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後在山區有局部短暫陣雨。

不過5月5日至7日鋒面接近台灣北部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。