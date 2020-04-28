天氣好晴朗 明起到忠孝東路等處欣賞街頭懸日美景

中央氣象局預報顯示，今起至下周一北部是多雲到晴的天氣，則在台北市的民眾有機會觀賞到傍晚的懸日美景。氣象局說，明天（29日）至下周一（5月4日）傍晚，分別在台北市忠孝東西路與峨眉街等路段，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。

氣象局的懸日預報指出，4月29日至5月1日在台北市新生高架以西的忠孝東西路，傍晚有機會欣賞到懸日，這三天夕陽逐日約較前一日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角也較前一日稍高，不過夕陽懸於街道中心位置前後約10分鐘皆適合觀賞。另一方面，在西寧南路以西的峨眉街是在5月2日至4日傍晚。

氣象局也舉辦了懸日打卡得獎金活動，將於4月20日至5月20日進入第二階段，網路票選最佳人氣懸日照片，票選網址https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdil2ti5CiDWQ6GLS…/viewform。

天氣方面，氣象局說，今天水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，午後在中部山區及南部地區也有局部短暫陣雨。氣溫方面，白天在陽光照射下氣溫上升，北部及東半部高溫約26至29度，中南部高溫可達30度以上，溫暖微熱，西半部日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化適時增減衣物以免受涼。

氣象局指出，周三、周四東北季風減弱，氣溫回升；水氣仍少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區零星短暫陣雨。周五至下周一各地白天溫暖，中南部高溫可達32度左右；水氣稍微增加，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後在山區有局部短暫陣雨。

不過５月5日至7日鋒面接近台灣北部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。