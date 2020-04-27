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國表藝公布2.0疫情方案 1.2億台幣6大方針助表團迎未來

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
國表藝公布「國表藝中心各館團疫情期間特別方案 2.0」。記者陳宛茜/攝影
國表藝公布「國表藝中心各館團疫情期間特別方案 2.0」。記者陳宛茜/攝影

新冠肺炎延燒，表演藝術界面臨前所未有的衝擊。國家表演藝術中心為此推出「國表藝中心各館團疫情期間特別方案 2.0」，預計投入1.2億台幣，協助五、六百個團隊、數千個表演人才度過危機、展望未來。方案內容包括啟動線上觀演機制、實驗與網路共存的未來劇場體驗、打造票券退款捐贈方案等。

國表藝董事長朱宗慶以「重傷」形容疫情期間的表藝界，透露常跟文化部鄭麗君徹夜通電話討論。他表示，三月公布的「國表藝三場館防疫期間特別方案」聚焦減免場租，今公布的2.0版擴大層面、明列六大方針：投入重製經費、擴大孵育計畫、提前啟動委製、善用技術專業、發展展演形式、規劃戶外演出等。

兩廳院擁有全台規模最大的表演售票系統，推出票券退款捐贈方案「雨天，我們撐傘」，邀遭取消節目的購票觀眾，將退票票款捐贈給原劇團。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫情讓表藝界重新思考劇場存在的意義，兩廳院因此推出「不(只)在劇場」創作計畫，鼓勵藝術家從疫情反思議題，創作與網路共存的未來劇場體驗，並採「網路徵選、網路票選、網路演出」。

台中歌劇院推出「NTT線上放映室」，專案協助表演團隊將作品轉製為線上觀賞，並趁疫情期間培養劇場前台、後台工作人員。衛武營除了在youtube進行接力連演與演出製播，也在符合防疫風險的評估下舉行戶外表演，如在榕樹廣場舉行「武營來跳舞」。衛武營藝術總監簡文彬表示，此舉是為了儲備疫情舒緩時的復甦能量。

談到日前引起爭議的免費線上演出，朱宗慶透露，國表藝打造的線上觀演機制初期採免費，未來會逐步建立收費機制。他表示，初期先用免費吸引觀眾觀看線上劇場，在過程中逐步建置新型態的產製方式、收費機制與行銷管道。即使疫情緩和，此一機制依然必須進行，讓線上劇場和實體劇場並存。

劇場 疫情 兩廳院 鄭麗君 文化部

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