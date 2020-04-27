快訊

20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明起空氣一天比一天差 「橘燈」警戒往北擴散

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明天開始空品橘色警戒範圍逐步往北擴散。本報資料照片
明天開始空品橘色警戒範圍逐步往北擴散。本報資料照片

根據空品監測網資料，明天開始空氣一天比一天差，橘色警戒範圍將從雲嘉南高屏地區，逐步往北擴散到中部、竹苗地區，提醒敏感族群注意。

空品監測網說，明天持續受東北季風影響，中南部地區位於下風處，汙染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

明天各地空品，宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖澎湖為普通等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為橘色提醒等級。

29日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為良好等級；北部及竹苗空品區為普通等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。

30日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為良好等級；北部空品區為普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級

金門 澎湖 馬祖

延伸閱讀

苗栗布署500具微型空品感測器 建功揪汙染源

影／疫情樂音暖人心 宜蘭市公所辦為愛演奏戶外音樂會

東北季風稍增強 北台灣較涼北東短暫雨

高雄位下風處空品將轉差 易過敏者外出戴口罩

相關新聞

明起空氣一天比一天差 「橘燈」警戒往北擴散

根據空品監測網資料，明天開始空氣一天比一天差，橘色警戒範圍將從雲嘉南高屏地區，逐步往北擴散到中部、竹苗地區，提醒敏感族群...

台東晚間同地方連三震！ 氣象局分析原因不排除有餘震

台東一連三震！根據中央氣象局最新資訊，台東海端鄉從晚間7時16分起，陸續發生三起地震，且震央相當接近，其中兩起規模超過4...

改裝噪音車惱人！ 環保署推動「改帥不改吵」

聯合報今天報導改裝噪音車沒有法源管制，警方抓不勝抓，沒辦法治本，造成民眾極大生活困擾。環保署說，為強化管制高噪音車輛，已...

台東連兩震！19:58規模4.3 最大震度三級

又有地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，晚間7時58分發生芮氏規模4.3地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北偏西方46.5公里 （台東縣海端鄉），最大震度台東縣、高雄市、花蓮縣、嘉義縣三級；台南市、雲林縣、南投縣、嘉義市一級。

鍋爐改善期限擬延後 台中市府為空汙再槓環保署

鍋爐燃燒燃料排放空氣汙染物，是空品惡化主要來源之一，環保署2018年加嚴鍋爐排放標準，並規定要在109年7月1日前符合標...

地牛翻身！台東發生規模4.3地震 最大震度三級

地牛翻身。根據中央氣象局最新資訊，晚間7時16分發生芮氏規模4.3地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北偏西方4...

夏天少開冷氣電費還破8千 網友揭妙招「電費砍半」

夏天電費高，冷氣常被指是耗電兇手，不過一名網友表示住家是三層樓透天，平時很省著用電，連夏天也很少開冷氣，但電費居然可以高達八九千元，讓他相當疑惑，對此有網友建議可以拆分電表，電費就能省下一半。

台61線區間測速出包 公總：已停該設備送第三單位驗證

台61西濱彰化段區間測速上路不到2個月，被舉發的駕駛人質疑測速設備精確性，警方檢視後發現系統確實出現錯誤，決定將完成違規...

台鐵：今起採交叉式配座售票 靠窗優先暫不發售鄰座

因應防疫需求，台鐵局稍早宣布，今起調整票務系統配座程式，採交叉式配座方式售票，在座位充裕狀況下，單人乘車將優先販售靠窗座...

防疫互打氣 高醫贈醫聯盟夥伴抗疫金三角小禮包

新冠肺炎疫情尚無盡期，高雄醫學大學附設中和紀念醫院體恤長期合作的435家醫聯盟醫療院所，今致贈每家一份含有自製中醫茶包...

紅茶的咖啡因一定比綠茶高？這可不一定！

常有人認為茶發酵的程度越高，咖啡因含量也勢必更高，例如：屬於全發酵的紅茶，其咖啡因含量就會比半發酵烏龍茶或不發酵的綠茶更高。但事實上，這可不一定，因為茶葉品種、加工製作、沖泡等皆可能影響茶的咖啡因含量。

立委盼解決偏遠地區交通 林佳龍允諾整合部會

偏遠地區交通方便性一直是個問題。今天就有立委說，希望交通部整合各單位，一起討論如何媒合業務，輔導在地人考照等，幫助地方創...

熱門新聞

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

西瓜價錢大跌 陳吉仲：考慮讓全國茶飲料業榨西瓜汁

加強版「1968」明發表！五一人潮分三色、停車場限五成

宜蘭口罩掛耳線太短使耳痛如刀割 今起終於可以換貨了

小華堡買1送1、雞塊免費！漢堡王28日進駐左營

五一連假哪能去 交通部三燈號提醒民眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。