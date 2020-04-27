明起空氣一天比一天差 「橘燈」警戒往北擴散

夏天電費高，冷氣常被指是耗電兇手，不過一名網友表示住家是三層樓透天，平時很省著用電，連夏天也很少開冷氣，但電費居然可以高達八九千元，讓他相當疑惑，對此有網友建議可以拆分電表，電費就能省下一半。

2020-04-27 18:24