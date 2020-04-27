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明起空氣一天比一天差 「橘燈」警戒往北擴散
根據空品監測網資料，明天開始空氣一天比一天差，橘色警戒範圍將從雲嘉南高屏地區，逐步往北擴散到中部、竹苗地區，提醒敏感族群注意。
空品監測網說，明天持續受東北季風影響，中南部地區位於下風處，汙染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
明天各地空品，宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為普通等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為橘色提醒等級。
29日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為良好等級；北部及竹苗空品區為普通等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。
30日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為良好等級；北部空品區為普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級
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