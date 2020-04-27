台東晚間同地方連三震！ 氣象局分析原因不排除有餘震

台東一連三震！根據中央氣象局最新資訊，台東海端鄉從晚間7時16分起，陸續發生三起地震，且震央相當接近，其中兩起規模超過4.3，最大震度三級。氣象局說，該地區屬於比較不容易發生地震的正斷層形式構造，但終究是板塊衝擊地方，不排除近一到兩天內還會發生規模小於4.0的餘震。

根據氣象局資料，晚間7時16分，台東發生芮氏規模4.3地震，地震深度5公里，震央位於台東縣政府北偏西方46.3公里（台東縣海端鄉），最大震度高雄市、台東縣三級；花蓮、嘉義縣兩級；屏東縣、雲林縣、嘉義市一級。晚間7時58分發生芮氏規模4.3地震，地震深度5公里，震央位於台東縣政府北偏西方46.5公里 （台東縣海端鄉），最大震度台東縣、高雄市、花蓮縣、嘉義縣三級；台南市、雲林縣、南投縣、嘉義市一級。晚間8時29分，台東又發生芮氏規模3.4地震，地震深度5公里，震央位於台東縣政府西北方 45.4 公里 （台東縣海端鄉），最大震度台東縣二級；花蓮、嘉義縣一級。

對此，地震測報中心主任陳國昌說，前兩起地震幾乎同個構造上發生，規模大小和深度都差不多，時間也很接近，可稱之為雙震。該震央平常較少地震，岩石較為堅硬，不過因為剛好是板塊衝擊地方，雖然地震頻率較低，但偶爾還是會發生。以這種狀況來看，這一兩天內不排除還會發生規模小於4.0的餘震。