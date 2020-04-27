改裝噪音車惱人！ 環保署推動「改帥不改吵」

聯合報今天報導改裝噪音車沒有法源管制，警方抓不勝抓，沒辦法治本，造成民眾極大生活困擾。環保署說，為強化管制高噪音車輛，已推動排氣管認證，從源頭推動「改帥不改吵」，改裝管測試合格後也會上傳雲端管控，避免再次改裝，並持續透過環警監大執法，隨時稽查。

環保署指出，交通部日前有限度放寬排氣管改裝，為防止排氣管開放改裝伴隨而來的噪音困擾，因此參考歐盟及日本排氣管認證機制，自108年起實施「改裝排氣管噪音認證」，將排氣管編碼、造冊，鼓勵業者將其產品送驗，經檢測合格後，即核發合格編號並烙印排氣管，提供業者認證管道，讓民眾有合乎噪音管制標準的改裝管可選擇。

截至今年3月底，環保署共輔導13家業者完成89款排氣管認證，搭配特定車型即可符合噪音管制標準，參與業者不乏國際知名排氣管改裝廠牌、重機代理商，從源頭打造「改帥不改吵」的優質改裝風氣。

另一方面，少數改裝高噪音車主，經民眾檢舉環保局通知到檢時，會將排氣管換回原廠管進行檢驗，通過後又再換回高噪音排氣管持續製造噪音，為遏止「驗後再改」的投機行為，環保署說，107年起與地方政府環保局推動「防止噪音檢驗合格車輛改回原改裝排氣管措施」，針對改裝管測試合格即貼標籤並上傳雲端列管方式管控。

各地方政府也會依據噪音管制法，限制未經認證排氣管車輛在特定時段、道路行駛，經環保局路邊攔查或透過影像辨識，如不符再改者罰3千元。目前已上傳雲端列管2萬8624輛，另依統計同車號重複檢舉案件數108年相較106年減少約6成。