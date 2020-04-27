鍋爐改善期限擬延後 台中市府為空汙再槓環保署

鍋爐燃燒燃料排放空氣汙染物，是空品惡化主要來源之一，環保署2018年加嚴鍋爐排放標準，並規定要在109年7月1日前符合標準。改善期限將至，環保署擬修法讓業者申請展延，台中市環保局批評，此舉將讓外界認為政府沒有改善決心。

環保署統計，鍋爐排放的粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物在全國燃燒固定汙染源排放占比，分別為20%、13％、10％。為改善鍋爐對空品影響，環保署2018年將鍋爐排放標準加嚴為粒狀汙染物每立方公尺30毫克、硫氧化物50ppm、氮氧化物100ppm，並要求在109年7月1日前都要符合標準。

至於鍋爐空汙改善方法，包括將燃料改為天然氣、改變燃燒技術等方式，若有工程施作需求，原法規也同意業者可以申請展延2年，也就是最遲111年7月1日前要改善完畢。

不過，環保署日前預告修法，若業者遭遇事故、供氣管線無法到達、或不可抗力事由等影響，可向地方主管機關申請展延5年。環保署今天舉辦「鍋爐空氣汙染物排放標準」修正草案研商會，邀請各界討論修法方向，

台中市環保局代表指出，107年9月公告加嚴鍋爐空品標準至今，已經長達18個月以上，現在突然要修法展延期限，「會不會讓人以為環保單位沒有改善決心？」且明明只要改善防治設備，就可以符合修訂的排放標準。

水資源保育聯盟主任粘麗玉質疑，若同意展延5年又沒改善，可以再繼續展延嗎？不應讓業者「永遠有等待的心理」，申請展延時至少要提出改善方向、逐年進度，不應該中央說展延就可以展延。

為何給予展延？環保署說，因為推動2年發現還是有狀況，有些業者申請天然氣管線鋪設，但遇到地主抗爭或氣體管徑問題，沒辦法供應足夠氣體，這部分不屬於業者問題，所以才考慮只要提出證明文件可以申請展延。

粘麗玉說，「業者遇到的抗爭，坦白說可以用假的，曾有業者經費不夠就叫別人發起抗爭，是可以這樣玩的」。如果地方抗爭就同意延5年，再抗爭又延5年，「訂這個沒有用，要有期限不是一直展延，就像人家生小孩，也會生個期限就不生」。

製藥公會業者則表示，肯定環保署聆聽業界聲音，沒有業者會希望一直展延，但確實若要將鍋爐改為燃燒天然氣，管線經過會發生土地、工程問題，需要各部會協調，申請展延後也會配合輔導措施，在限期內做好，雖然展延上限為5年，但不一定會真的展延5年。

也有業者說，台北市天然氣管線密集，但非都市區很多地方根本沒有天然氣管線，而這些地方工廠卻最多，一下子要改善鍋爐真的有困難，過去也跟中油協商希望可以明確告知鋪設管線時間，但始終沒有獲得答案。

台中市環保局則說，鍋爐改善也不一定非得要使用天然氣，永豐餘在烏日的工廠就改用液料瓦斯而非天然氣，一樣可以符合標準。

粘麗玉批評業者，「我們是人，你們也是人」，既然訂了防範空汙標準就要遵守，最近義大利威尼斯運河變乾淨、空氣變清新，就是因為廠商停止製造汙染，應該趁現在疫情期間較少使用鍋爐，趕快做好環保回饋社會。

針對環團、台中市府及業者意見，環保署則說，都會再考慮。