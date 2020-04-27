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台61線區間測速出包 公總：已停該設備送第三單位驗證

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台61西濱彰化段區間測速上路不到兩個月，被舉發的駕駛人質疑測速設備精確性。圖／警方提供
台61西濱彰化段區間測速上路不到兩個月，被舉發的駕駛人質疑測速設備精確性。圖／警方提供

台61西濱彰化段區間測速上路不到2個月，被舉發的駕駛人質疑測速設備精確性，警方檢視後發現系統確實出現錯誤，決定將完成違規舉發並通知的1379件、每張3000元的罰單撤銷。交通部公路總局說，彰化縣警察局已暫停該設備使用，並將送交國家中山科學研究院等第三方公證單位驗證，將就有問題罰單依法辦理撤銷，並會同監理單位主動通知接獲問題罰單民眾告知處理方式，以維民眾權益。

公總說，台61線西濱快速公路通車以來，成為南北向第1條快速公路，很多用路人賴以作為國道1號及國道3號的替代道路，因違規超速嚴重，於2018年造成8件A1事故、252件A2事故，因此由各縣市政府警察局針對多事故路段設置區間測速，希望藉由有效率的執法，並且降低員警執法風險，宣導民眾「均速行駛、少一分事故」杜絕違規肇事之情事，保障用路人之安全。

公總說，為降低台61線交通事故發生及增進行車安全，在該路段區間測速及相關設置地點選定、建置與取締係由各縣市政府警察局辦理，公路總局配合協助在測速區的起、終點設置告示牌。

為維護交通違規取締及執法的公信力，公總說，會邀集省道上設置區間測速儀器的警察機關，就系統設備運作的正常性、維護紀錄及舉發情形協助釐清檢討，以杜絕爭議，避免類似錯誤舉發情事再度發生，維護道路使用者權益。

測速 事故 警察

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