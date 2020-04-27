夏天少開冷氣電費還破8千 網友揭妙招「電費砍半」

夏天電費高，冷氣常被指是耗電兇手，不過一名網友表示住家是三層樓透天，平時很省著用電，連夏天也很少開冷氣，但電費居然可以高達八九千元，讓他相當疑惑，對此有網友建議可以拆分電表，電費就能省下一半。

一名網友在「mobile01」發文提到，平時都是負責出錢沒有特別在管事情，而他原本以為每期的電費四千元應該就足夠，不過卻在這期收到帳單時察覺電費價格偏高，於是便查了近6個月的帳單，發現冬天最便宜的電費大約三千，而夏天可以到八九千元，讓他不禁懷疑是不是被鄰居偷電。

原po說，目前他與爸媽三人同住在三層樓透天，平日白天只有爸媽會在家中，而夏天時爸媽也算是很少開冷氣，若說家裡電量比較大的就是兩台冰箱，對於帳單電費價格偏高他十分意外，因此詢問是否要找水電或台電的人來檢查。

文章一出，網友紛紛指向家電中耗電量高的設備，「若家中是裝電熱水器，整天加熱的話電費自然會高」、「主要應該是冷氣非變頻或老舊了」、「像是電熱水器、電熱保溫瓶、飲水機的耗電也都是很可觀」，而網友也證實，「冰箱用電量也很驚人，去年換了新的變頻冰箱，每期平均就少了100多度的電費」。

另外其他網友則表示，「全部插電的拔掉，看總表還會不會跑，再來計算用電電器的耗電，應該就知道原因了」，也有人提出小撇步，「我家以前用電量也很驚人，後來拆分電表，一樣的用電量情況下，電費大概少了一半，這是住透天的好處，一層樓可以申請一個獨立電表」。