影／羞怯池鷺竟化身猛禽叨啄小麻雀 鳥友全紀錄

每年4、5月過境，在台灣留滯紀錄不多的池鷺，今年在高雄金獅湖畔首見，鳥友奔相走告，相偕拍攝蹤影，意外的是，性情害羞的池鷺，竟叨食驅趕麻雀，這一幕難得景象被鳥友全程記錄，大家驚訝池鷺怎麼莫名「轉性」了。

過去池鷺曾在墾丁、金門和東沙國家公園有過蹤跡，但數量稀少，今首在雄金獅湖現蹤，大半月來吸引許多鳥友前往獵影。

但4月24日近午「拍鳥俱樂部」鳥友發現一隻黑嘴黃眼的池鷺，漫 步在金獅湖畔時，就在眾目睽睽之下，攻擊一隻靠近身旁的麻雀，第一次突襲，沒咬到麻雀，隨後馬上展開第二波攻勢，叨啄近10分鐘!

據鳥友們研究，池鷺成鳥分布在海拔0至50公尺的環境，成鳥身長約45公分，嘴端是黑色，腹部、羽翼和尾白色，黃色的眼睛和腳最驚豔，牠們個性害羞敏感，不知為何這次卻化身攻擊麻雀的猛禽!

「拍鳥俱樂部」社群負責人黃蜀婷表示，鳥友們意外一鏡到底，記錄這一段池鷺攻擊麻雀的珍貴畫面，但也對池鷺性情的轉變，感到十分匪夷所思。