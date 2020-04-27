吃人食、少喝水 小心貓狗也要洗腎

住在台南鄉下的賴阿嬤獨居多年，老柴犬「小黑」是她的老伴，她吃什麼，小黑就吃什麼。看似溫馨，對狗狗來說，經調味的人類餐桌食物卻可能潛藏致命危機。牠日前尿液突然變少、懶洋洋，無精打采，常趴在客廳角落睡覺，阿嬤驚覺不對勁，趕緊抱著牠至動物醫院。檢查發現，小黑確診罹患慢性腎臟病，如持續惡化，就得洗腎。

「狗也要洗腎？」對於很多毛小孩主人來說，聽到狗貓必須洗腎，第一直覺常是「怎麼可能」。在得知洗腎費用後，更是心頭一驚，因為國人洗腎，健保給付；但動物洗腎，則是由飼主全額支付。

PFI美國寵物食品協會顧問獸醫師、劍橋動物醫院院長翁浚岳獸醫師表示，寵物腎臟疾病可分為四期，第一、第二期屬於早期，症狀為多喝多尿，此時還不用嚴格限制低蛋白飲食，應補充足夠的蛋白質讓寵物有均衡的營養。但他建議降低磷離子的攝取，並視獸醫師判斷是否需要補充具有抗氧化效果的Omega3保健食品，以延緩病情進展。

如果進展到晚期的三、四期，腎臟濾過功能變差，尿液會減少，甚至出現無尿的症狀。翁獸醫師指出，晚期腎臟病寵物的治療關鍵有二，一為飲食控制，一為想辦法維持正常飲水量。

後者比較好解決，建議在水裡添加無調味的新鮮果汁或肉汁，吸引毛小孩飲用；像是狗狗可以加橘子柳橙，帶點果香，貓咪則是可以加些肉汁。

在夏天，則可加點冰塊，這對喜歡喝涼水的貓咪來說，具有強大的吸引力。另外，也可以加點寵物罐頭湯汁在開水中，除了補充營養，也讓貓狗多喝水，但是末期腎病就不建議使用肉湯方式，因為磷離子含量過高。

相較之下，飲食控制難度就相當高，翁獸醫師指出，飼主必須遵守低蛋白飲食，並謹慎調整鈣及磷的比例，磷離子必須低一點才能避免腎臟組織鈣化，因此食物中加入磷離子結合劑，對於末期腎病的動物是重要的。對飼主來說，這的確有一定難度，如果經濟許可，建議購買處方飼料。餵食時不能跟其他狗糧或貓食混在一起，否則就達不到協助治療的目的。

跟人類一樣，罹患早期腎臟病的毛小孩症狀不明顯，飼主不容易發現寵物異常之處。PFI美國寵物食品協會提醒飼主，平時應多留意寵物身體狀況，讓寵物充足攝取水份，提共營養全面且均衡的寵物食品，並定期接受健康檢查，才能及早發現病情。即使罹患腎臟病，在給予良好照顧下，還能維持生活品質。翁獸醫師也補充目前透過SDMA篩檢，能早期知道腎臟功能損失情況，及早準備。

翁浚岳獸醫師強調，讓毛小孩多喝水有效預防寵物慢性腎臟疾病的關鍵。此外，飼主應該盡量避免讓貓狗吃人類餐桌食物，尤其洋芋片等高鹽食物，容易引起高血壓及腎臟病。