快訊

保養品廠商開第一槍！愷樂捲「豬揚情變」重傷丟代言

國內首見「三採陰出院又復陽」病例 再回到醫院隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃人食、少喝水 小心貓狗也要洗腎

聯合報 / 記者吳貞瑩／即時報導
狗狗要小心飲食，才能維持腎臟健康。圖／美國寵物食品協會提供
狗狗要小心飲食，才能維持腎臟健康。圖／美國寵物食品協會提供

住在台南鄉下的賴阿嬤獨居多年，老柴犬「小黑」是她的老伴，她吃什麼，小黑就吃什麼。看似溫馨，對狗狗來說，經調味的人類餐桌食物卻可能潛藏致命危機。牠日前尿液突然變少、懶洋洋，無精打采，常趴在客廳角落睡覺，阿嬤驚覺不對勁，趕緊抱著牠至動物醫院。檢查發現，小黑確診罹患慢性腎臟病，如持續惡化，就得洗腎

「狗也要洗腎？」對於很多毛小孩主人來說，聽到狗貓必須洗腎，第一直覺常是「怎麼可能」。在得知洗腎費用後，更是心頭一驚，因為國人洗腎，健保給付；但動物洗腎，則是由飼主全額支付。

PFI美國寵物食品協會顧問獸醫師、劍橋動物醫院院長翁浚岳獸醫師表示，寵物腎臟疾病可分為四期，第一、第二期屬於早期，症狀為多喝多尿，此時還不用嚴格限制低蛋白飲食，應補充足夠的蛋白質讓寵物有均衡的營養。但他建議降低磷離子的攝取，並視獸醫師判斷是否需要補充具有抗氧化效果的Omega3保健食品，以延緩病情進展。

如果進展到晚期的三、四期，腎臟濾過功能變差，尿液會減少，甚至出現無尿的症狀。翁獸醫師指出，晚期腎臟病寵物的治療關鍵有二，一為飲食控制，一為想辦法維持正常飲水量。

後者比較好解決，建議在水裡添加無調味的新鮮果汁或肉汁，吸引毛小孩飲用；像是狗狗可以加橘子柳橙，帶點果香，貓咪則是可以加些肉汁。

在夏天，則可加點冰塊，這對喜歡喝涼水的貓咪來說，具有強大的吸引力。另外，也可以加點寵物罐頭湯汁在開水中，除了補充營養，也讓貓狗多喝水，但是末期腎病就不建議使用肉湯方式，因為磷離子含量過高。

相較之下，飲食控制難度就相當高，翁獸醫師指出，飼主必須遵守低蛋白飲食，並謹慎調整鈣及磷的比例，磷離子必須低一點才能避免腎臟組織鈣化，因此食物中加入磷離子結合劑，對於末期腎病的動物是重要的。對飼主來說，這的確有一定難度，如果經濟許可，建議購買處方飼料。餵食時不能跟其他狗糧或貓食混在一起，否則就達不到協助治療的目的。

跟人類一樣，罹患早期腎臟病的毛小孩症狀不明顯，飼主不容易發現寵物異常之處。PFI美國寵物食品協會提醒飼主，平時應多留意寵物身體狀況，讓寵物充足攝取水份，提共營養全面且均衡的寵物食品，並定期接受健康檢查，才能及早發現病情。即使罹患腎臟病，在給予良好照顧下，還能維持生活品質。翁獸醫師也補充目前透過SDMA篩檢，能早期知道腎臟功能損失情況，及早準備。

翁浚岳獸醫師強調，讓毛小孩多喝水有效預防寵物慢性腎臟疾病的關鍵。此外，飼主應該盡量避免讓貓狗吃人類餐桌食物，尤其洋芋片等高鹽食物，容易引起高血壓及腎臟病。

獸醫師 寵物 洗腎

延伸閱讀

吃人食、少喝水 小心貓狗也要洗腎

洗腎除了血液透析 還有「腹膜透析」可居家DIY

安身更要安心 腎友也須超前部署

能上班能聚餐 洗腎非世界末日

相關新聞

埃及聖䴉襲台 出動獵人游獵移除

外來種埃及聖䴉卅六年來從六隻暴增至八千隻，先擴散到西部沿海濕地，近年逼近內陸低海拔山區，在台無天敵，還時常踩壞秧苗，僅剩花東未被入侵。為避免衝擊本土生態，農委會林務局去年起委託專業獵人以空氣槍、十字弓移除成鳥，但游獵過程發現其適應力強，連垃圾場也是固定棲息地，經常一整個下午一隻也沒打到。

影／羞怯池鷺竟化身猛禽叨啄小麻雀 鳥友全紀錄

每年4、5月過境，在台灣留滯紀錄不多的池鷺，今年在高雄金獅湖畔首見，鳥友奔相走告，相偕拍攝蹤影，意外的是，性情害羞的池鷺...

吃人食、少喝水 小心貓狗也要洗腎

住在台南鄉下的賴阿嬤獨居多年，老柴犬「小黑」是她的老伴，她吃什麼，小黑就吃什麼。看似溫馨，對狗狗來說，經調味的人類餐桌食...

看到雛鳥停、看、聽 莫讓愛心變傷害

春末夏初是野鳥育雛季節，也正是幼鳥學飛時刻，高雄市農業局提醒民眾，遇到還沒有成熟的幼鳥，伸出援手前建議先觀察狀態，不要直...

動物園繁殖首度回歸山林 台北赤蛙新北石門野放

為推動台北赤蛙與棲地復育，台北市立動物園攜手新北農業局，在石門區農地進行台北赤蛙先期野放，初步放出上百隻，將監測評估是否符合台北赤蛙活動需求，若條件允許，將作為日後復育的重要基地。

小虎鯨群擱淺高雄港 3死1搶救

高雄港區前晚出現十餘隻小虎鯨迷航，海洋委員會海洋保護署漏夜救援，但不幸有三隻死亡，一隻擱淺消波塊送往台南四草鯨豚救援站醫治；其餘的小虎鯨分兩小群，昨午游離高雄港出海。

6隻埃及聖䴉變8000隻 緣自36年前風災…

農委會林務局說，埃及聖䴉原產自非洲及中東，早年由六福村動物園引進六隻到台灣，未料卅六年前，一場風災將這六隻埃及聖䴉吹到台北關渡，在台沒有天敵的埃及聖䴉，至今已在野外繁殖暴增至八千隻，竟成衝擊本土生態的外來種。

育雛季來臨 大安森林公園賞鳥趣

春暖花開，北市大安森林公園進入鳥類育雛季，夜鷺、紅冠水雞及白鷺鷥等陸續築巢，北市府為此暫緩環境改善工程。民眾閒暇之餘不妨來賞鳥，同時輕聲細語、避免餵食行為。

決定移除埃及聖䴉 林務局「從上到下心理都掙扎」

農委會林務局去年起委託獵人移除埃及聖䴉，林務局長林華慶說，林務局身為保育主管機關，「從上到下每個人心中都很掙扎」，但為避...

影／從濕地蔓延至垃圾場！埃及聖䴉遍全台 連獵人都打不到

外來種埃及聖䴉36年來從6隻暴增至8千隻，先擴散到西部沿海濕地，近年逼近內陸低海拔山區，全台剩花東未被入侵。為避免衝擊本...

台南發現海龜受困漁網 海巡即時搶救安置

「有海龜受困漁網!」海巡署南部分署第11岸巡隊下山安檢所人員，今天中午11點多執行巡邏勤務時，在台南市七股溪出海口岸際發...

雙北攜手野放台北赤蛙 盼早日找到復育基地

台北市立動物園攜手新北市政府農業局，推動台北赤蛙與棲地復育，日前在石門區農地，進行台北赤蛙先期野放，嘗試讓域外復育的台北...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

零確診！小七蘋果蘇打、OKmart可口可樂第二瓶0元

全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

決定移除埃及聖䴉 林務局「從上到下心理都掙扎」

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。