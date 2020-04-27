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立委盼解決偏遠地區交通 林佳龍允諾整合部會

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
梨山具豐富觀光資源，卻因交通資源不足充滿許多問題。 聯合報系資料照
梨山具豐富觀光資源，卻因交通資源不足充滿許多問題。 聯合報系資料照

偏遠地區交通方便性一直是個問題。今天就有立委說，希望交通部整合各單位，一起討論如何媒合業務，輔導在地人考照等，幫助地方創生活動。對此，交通部長林佳龍允諾會邀集各部會一起來做。

立委伍麗華在立法院交通委員會上表示，不管是學生還是成年人，偏鄉都很需要交通服務。即便政府有做法還是沒辦法滿足需求，從地方產業運輸需求端看到車子沒得使用，司機沒工作。因此她在思考，有沒有辦法請交通部設計模式，讓經費橫向整合，各部會一起討論如何媒合，業務也可以整合做個平台。

伍麗華說，例如可以輔導在地人考駕照，開放租賃車等多元化交通服務，或是去做教育訓練，甚至地方農產也可以運輸行銷，整合部會經費，並讓社會企業捐助進來，幫助地方創生活動。

對此，林佳龍說，他的理念是人本交通，必須去整合政府資源，提供全人服務，現在執行到最後一哩路，怎麼讓在地人服務在地人，可以創造就業機會，這是社會安全網問題。

林佳龍坦言各部會現在的確各自為政，需要整合。交通部跟教育部、衛福部、原民會甚至地方政府，怎樣做資源盤點，讓機制可行，會以安全為前提。在這樣情況下輔導考照，另外包含白牌車納管等問題，社會在偏鄉有人際網路都是社會資本。

林佳龍最後提到，最近接受「聯合報」願景專題的訪問，跟偏鄉交通有關，他已請交通部相關單位，包含公路總局、運研所、科顧室先整合，再用工作坊邀集各部會一起來示範。事實上也有幾個案例做的不錯，會來推廣。

林佳龍 偏鄉 伍麗華

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