疫情持續醫療人員壓力大 奇美醫學中心開正念減壓課程
新冠肺炎疫情持續，醫療人員承受巨大壓力，奇美醫學中心4月最近一次員工線上填寫疫情健康聲明卡，其中問項「整體而言，你覺得你現在的身心負擔嚴重程度如何？」，填寫問卷的員工3827名其中勾選身心「輕度以上負擔」7百多人約占20%。
奇美醫學中心今天表示，為減輕同仁防疫期間的壓力指數，醫學中心關懷委員會舉辦「員工關懷安心專案正念減壓課程」，希望透過正念減壓，讓員工身心靈獲得舒緩。
奇美醫學中心指出，1月超前部署防疫工程，全院員工更凝聚共識一同抵抗疫情，不分單位投入防疫，無形間也增加了大家的工作壓力，例如，進入醫院第一關卡體溫篩檢站，除了量體溫、檢查出入境紀錄外，偶爾還要安撫民眾急躁的情緒。
奇美表示，關懷委員會注意到員工「專心投入防疫工作，忙碌卻不喊苦，是也需要補充心靈的正能量，平時壓力透過休假安排活動調劑自我，回到職場再度充滿正能量來面對疫情」。但是因防疫許多已安排國外旅遊暫被限制，醫院也規範下班後的員工行為準則；調劑身心的選項減少，「雖然在家中優雅清閒過日子也不失為一種選擇，但卻不一定適合每個人，可能在沒察覺的狀況下壓力反而持續地累積」，需要適時紓解。
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