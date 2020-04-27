疫情持續醫療人員壓力大 奇美醫學中心開正念減壓課程

新冠肺炎疫情持續，醫療人員承受巨大壓力，奇美醫學中心4月最近一次員工線上填寫疫情健康聲明卡，其中問項「整體而言，你覺得你現在的身心負擔嚴重程度如何？」，填寫問卷的員工3827名其中勾選身心「輕度以上負擔」7百多人約占20%。

奇美醫學中心今天表示，為減輕同仁防疫期間的壓力指數，醫學中心關懷委員會舉辦「員工關懷安心專案正念減壓課程」，希望透過正念減壓，讓員工身心靈獲得舒緩。

奇美醫學中心指出，1月超前部署防疫工程，全院員工更凝聚共識一同抵抗疫情，不分單位投入防疫，無形間也增加了大家的工作壓力，例如，進入醫院第一關卡體溫篩檢站，除了量體溫、檢查出入境紀錄外，偶爾還要安撫民眾急躁的情緒。