心臟狂跳又胸悶 以為是心臟病原來是恐慌症

彰化縣一名婦人老是覺得自己心臟不舒服，胸悶，嚴重時甚至吸不到氣，看了多次心臟科檢查都沒問題，最後在員榮醫院身心科診斷出是「自律神經失調」的恐慌症，身心科醫師何鎧任施以三周的血清素治療後，婦人症狀明顯改善，也能好好睡一覺了。

這名52歲婦人老是覺得自己心臟不舒服，症狀就像心臟病一樣，陸續做了各種檢查，醫師都說「你的心臟沒問題」，但婦人說，每次發作都很突然，一下子就出現胸口不舒服、心臟怦怦跳，喉嚨好像有東西卡住，頭也暈暈的，全身都冒汗，嚴重的時候還會吸不到氣，每次都她覺得快死掉了，前後花了兩年時間做檢查，還是檢查不出原因。

最後在家人建議下她到員榮醫院身心科看診， 員榮醫院身心科何鎧任醫師說，張姓婦人的症狀屬於身心科常見的焦慮症狀，醫學上稱為「恐慌症」，也是「自律神經失調」的一種型態。

何鎧任說，依據精神醫學最新的研究認為大腦中的血清素掌管了情緒的變化，當血清素不足時，就容易引發恐慌症狀，使人從頭到腳全身都不舒服，尤其以心臟最為敏感，由於不舒服的症狀源於大腦中血清素不足，所以再精密的心臟檢查都無法判斷是否真有構造上的缺損，多數有經驗的醫師都知道這是恐慌症，而請患者來身心科就診。

因血清素不足有時也和體質及遺傳有關，何鎧任說，有時外在環境造成壓力大時，也會造成血清素降低，必須施以血清素治療，才能緩解恐慌症，而且這種種「自律神經失調」的恐慌症從年輕的20多歲到80多歲都可能發生。

「自律神經失調」也常合併有睡眠障礙，而且因恐慌發作常是無預期的，有些病人心臟非常不舒服，覺得好像心臟被裝上不定時炸彈，不知道什麼時候要發作的痛苦才是最折磨人，也會變得不愛出門或不敢開車。

而張姓婦人經過三周的血清素治療，相關症狀明顯獲改善，晚上也能好好睡覺，雖然偶爾還是會有不舒服，不過已經不那麼擔心自己心臟問題，也不需要常常跑急診室，心情也不再總是那麼恐懼和煩躁。