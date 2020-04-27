合歡山杜鵑花況不佳 連假上山可能無花可賞

去年合歡山的玉山杜鵑花及台灣紅毛杜鵑花盛開，連假吸引人潮上山賞花，但今年溫差大導致花況不佳，太魯閣國家公園管理處評估，目前花苞少，花開數量不多，花況比去年差，民眾上山可能無花可賞。太管處在官方臉書預告，提醒今年想欣賞高山花風采的民眾不要太期待。

每年4至6月是玉山杜鵑花及台灣紅毛杜鵑花盛開季節，太管處副處長張登文表示，目前杜鵑花的花苞數量與開花狀況不好，由於玉山杜鵑花本來每2、3年才會出現開花極大期，去年已開很多花，加上今年氣候溫差大，因此花苞數下降。

太管處指出，往年小奇萊、合歡東峰、合歡主峰、石門山等地都是熱門賞花地點，現在只有小奇萊、石門山頂有零星花苞開出，數量稀少，一株可能僅有2到3朵花，其他地點則幾乎看不到花苞。

太管處表示，去年合歡山杜鵑花盛開，吸引人潮賞花，但根據往年經驗，盛開後接續2年的花況都不太好，今年上山賞花民眾可能要有心理準備「無花可賞」。