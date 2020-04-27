恐致夢遊釀事故！這些人禁用4類安眠藥

使用部分安眠藥可能導致夢遊、不清醒駕駛或在不清醒的狀態下使用鍋爐等，引發危險。衛福部食藥署今天新增禁令，針對eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone等4種成分安眠藥品，要求醫師禁止開藥給曾發生夢遊或在未完全清醒狀況下活動的病人，避免造成傷亡。

食藥署藥品組科長洪國登表示，根據食藥署統計，含eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone成分安眠藥品為第一線治療失眠常見的藥物，核准的藥證共計有46張。

洪國登說，國際間陸續傳出上述安眠藥造成夢遊的消息與警訊，食藥署過去便要求在藥品仿單上加註「警語與注意事項」。根據食藥署統計，國內迄今接獲發生類似夢遊、夢駕案件約200件，所幸並無釀成重大事件。

但經蒐集國內外資料重新評估後，仍決議若病患因服用該類藥物，在不清醒情況下從事其他活動而導致重大事故，則醫師禁止開立相關藥物。該類成分藥品屬於醫師處方及第4級管制藥品，一般人無法從藥局自行取得。

三總精神醫學部主任兼基隆分院院長葉啟斌表示，這四種成分屬於短效安眠藥，主要用在幫助「入眠」，但可能在服用後一至兩小時醒來，因此會有類似夢遊的狀況。若是未來針對需要入眠的患者無法開立這類藥品，或許可考慮使用中、長效的安眠藥物，但風險是可能睡過頭或是醒來後會有類似宿醉的狀況。

葉啟斌說，通常失眠主要因素為光線等環境不良、壓力、生理時鐘紊亂或是病痛引起，因此可先「對症下藥」，排除失眠因素，再考慮服用安眠藥物。

另外，也要養成定時入睡、起床的習慣，且睡不著時不要一直躺在床上翻來覆去，避免大腦產生「一定要睡著的壓力」，可先起床活動等到有睡意再回到床上。

食藥署則提醒民眾應遵循醫囑服用藥物，不要自行併服其他鎮靜安眠藥品，以免導致嚴重不良反應。同時應注意用藥後情形，若出現身體不適或是發現自己曾在用藥後發生怪異行為，像是夢遊走路、開車或吃東西…等，應立即回診尋求醫師協助。