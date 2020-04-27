快訊

保養品廠商開第一槍！愷樂捲「豬揚情變」重傷丟代言

國內首見「三採陰出院又復陽」病例 再回到醫院隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐致夢遊釀事故！這些人禁用4類安眠藥

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
使用部分安眠藥可能導致夢遊，食藥署針對eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone等4種成分安眠藥品，要求醫師禁止開藥給曾發生夢遊或在未完全清醒狀況下活動的病人，避免造成傷亡。 圖／本報資料照
使用部分安眠藥可能導致夢遊，食藥署針對eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone等4種成分安眠藥品，要求醫師禁止開藥給曾發生夢遊或在未完全清醒狀況下活動的病人，避免造成傷亡。 圖／本報資料照

使用部分安眠藥可能導致夢遊、不清醒駕駛或在不清醒的狀態下使用鍋爐等，引發危險。衛福部食藥署今天新增禁令，針對eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone等4種成分安眠藥品，要求醫師禁止開藥給曾發生夢遊或在未完全清醒狀況下活動的病人，避免造成傷亡。

食藥署藥品組科長洪國登表示，根據食藥署統計，含eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone成分安眠藥品為第一線治療失眠常見的藥物，核准的藥證共計有46張。

洪國登說，國際間陸續傳出上述安眠藥造成夢遊的消息與警訊，食藥署過去便要求在藥品仿單上加註「警語與注意事項」。根據食藥署統計，國內迄今接獲發生類似夢遊、夢駕案件約200件，所幸並無釀成重大事件。

但經蒐集國內外資料重新評估後，仍決議若病患因服用該類藥物，在不清醒情況下從事其他活動而導致重大事故，則醫師禁止開立相關藥物。該類成分藥品屬於醫師處方及第4級管制藥品，一般人無法從藥局自行取得。

三總精神醫學部主任兼基隆分院院長葉啟斌表示，這四種成分屬於短效安眠藥，主要用在幫助「入眠」，但可能在服用後一至兩小時醒來，因此會有類似夢遊的狀況。若是未來針對需要入眠的患者無法開立這類藥品，或許可考慮使用中、長效的安眠藥物，但風險是可能睡過頭或是醒來後會有類似宿醉的狀況。

葉啟斌說，通常失眠主要因素為光線等環境不良、壓力、生理時鐘紊亂或是病痛引起，因此可先「對症下藥」，排除失眠因素，再考慮服用安眠藥物。

另外，也要養成定時入睡、起床的習慣，且睡不著時不要一直躺在床上翻來覆去，避免大腦產生「一定要睡著的壓力」，可先起床活動等到有睡意再回到床上。

食藥署則提醒民眾應遵循醫囑服用藥物，不要自行併服其他鎮靜安眠藥品，以免導致嚴重不良反應。同時應注意用藥後情形，若出現身體不適或是發現自己曾在用藥後發生怪異行為，像是夢遊走路、開車或吃東西…等，應立即回診尋求醫師協助。

食藥署 醫師 失眠

延伸閱讀

防副作用害命 用藥後曾夢遊者禁用4類安眠藥

93歲老嫗半夜喊救命 女看護要餵安眠藥她誤為毒藥

植物油超標 食藥署：不能再叫「巧克力」

要吃安眠藥才能睡好？ 用藥前必知的8個觀念

相關新聞

加強版「1968」明發表！五一人潮分三色、停車場限五成

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部「1968」即時路況查詢系統將增列功能。交通補長林佳龍今在立法院表示，明天將與中央流...

五一連假哪能去 交通部三燈號提醒民眾

國內新冠肺炎疫情昨再零確診，但五一連假將至，雖未限制民眾出遊和停休，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，民眾仍需有警覺，確實拉開社交距離，戴好口罩，交通部「一九六八」即時路況查詢系統將增列功能，讓民眾知道人潮多寡。交通部長林佳龍說，共二三四個點位將以紅、黃、綠三色供民眾判斷。

擔心App不準度 景區業者：盼別再錯殺

「一九六八」人潮提醒系統五一連假上路，花蓮東大門夜市榮譽主委林文松說，很擔心App不準，實際上可能人沒那麼多，但系統卻亮紅色，遊客看到都不敢來，「總量管制和防疫工作做好比較實際」。

西瓜價錢大跌 陳吉仲：考慮讓全國茶飲料業榨西瓜汁

我國西瓜價錢近日偏低，農委會主委陳吉仲今表示，正在考慮請全國茶飲料業協助購買西瓜，全部收起來榨西瓜汁，其餘成本價差由政府...

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

針對交通部將在五一連假之前推出景點App，提醒民眾為了疫情人潮分流，台南市長黃偉哲上午重炮批評交通部官員「都是在冷氣房裡...

噪音車無法罰 警抓再多也無感

天氣回暖，新北市觀音山最近又有汽機車夜遊族群出沒，新北警方配合監理單位連續兩天稽查攔檢改裝噪音車，開出四十五張罰單；淡水上月七日也出現大批改裝車噪音炸街夜遊，引發上千居民上臉書集體抗議。改裝「炸街噪音車」一段時間就會出現街頭，民怨不斷，警方疲於奔命，若不能修法從源頭管制，只是惡性循環，永遠抓不完。

吳德榮：五一連假水氣增 周六恐有熱擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天起連三天的天氣晴朗穩定，不過五一連假的水氣逐...

噪音車源頭管制 需中央修法、地方配合

「噪音車可說是最多受害人的公害」，新北市環保局簡任技正孫忠偉說，所有汙染首重源頭管制，噪音車也不例外；現行法規不完整，建...

防疫！雙鐵類梅花座陸續上路

台鐵局自四月起，二三九個客運車站（含卌七個無人招呼站）全面量測體溫，截至目前已在卅七站裝設紅外線熱顯像儀，每個車站也均配有兩支額溫槍，台鐵調度員工支援旅客測溫作業約投入三二八名，並規畫實施類似梅花座及列車長分流。

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天東北季風稍增強，台灣附近水氣仍多，周二清晨是最冷的時間點，周三...

紅茶的咖啡因一定比綠茶高？這可不一定！

常有人認為茶發酵的程度越高，咖啡因含量也勢必更高，例如：屬於全發酵的紅茶，其咖啡因含量就會比半發酵烏龍茶或不發酵的綠茶更高。但事實上，這可不一定，因為茶葉品種、加工製作、沖泡等皆可能影響茶的咖啡因含量。

立委盼解決偏遠地區交通 林佳龍允諾整合部會

偏遠地區交通方便性一直是個問題。今天就有立委說，希望交通部整合各單位，一起討論如何媒合業務，輔導在地人考照等，幫助地方創...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

零確診！小七蘋果蘇打、OKmart可口可樂第二瓶0元

全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

決定移除埃及聖䴉 林務局「從上到下心理都掙扎」

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。