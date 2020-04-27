癌症病友疫期就醫 台中榮總提5要點

癌症病友免疫力都較一般民眾低，新冠肺炎疫情期間如何面對疫情的衝擊？台中榮總血液腫瘤科統整國內外各機構及學會的建議，建議「選認證醫院 、出入戴口罩、落實勤洗手、緊急要就醫、停留要縮短」。

台中榮總血液腫瘤科醫師林政賢說，癌友因疾病治療，需要頻繁進出醫院，新冠病毒主要透過飛沫及接觸傳染，因此戴口罩、勤洗手，絕對是阻絕病毒傳染的不二法門。

對於需要接受治療的癌友，台中榮總也主動提供口罩給有需要的病友們，為的就是提供大家安心就醫的環境。林政賢也特別強調，癌友有狀況就要就醫，千萬不要因疫情的關係懼怕進醫院，在家裡隱忍導致病情延誤，反而對身體健康造成危害。

他說，最近有位頭頸癌的病友，定期返院接受標靶及化學治療，疾病原本控制穩定，但數天前身體不適來急診就診，就診時呈高燒接近休克的狀況，緊急診療後判斷是嚴重感染導致敗血症，所幸經醫療團隊的努力搶救後狀況已穩定下來。

仔細追問後才發現，病人化療結束後一周在家裡就有發燒的情形，但因懼怕疫情不敢就診，在家自行服用退燒藥，之後家屬見狀況惡化才送醫。因此呼籲癌友，癌症患者病情複雜，有狀況一定要儘早回診，醫院都有落實防疫措施，切勿因恐懼而延誤就醫。