花蓮稻熱病面積達千公頃 農友噴藥搶救

花蓮南區玉里、富里是東部穀倉，稻米種植面積約7500公頃，但因為天氣忽冷忽熱，降雨量又少，引發稻熱病。玉溪地區農會、富里鄉農會初步統計，約有2、3成稻米染上稻熱病，兩鄉鎮加起來約有1千多公頃，目前採取噴藥方式挽救，農民也有投保水稻險，降低損失。

玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，玉里約有2、3成稻田有稻熱病，雖然及早發現噴藥可搶救回來，但成效不一，噴藥次數不一定，農糧署目前很難提供補助，玉里鎮公所編列一定的預算購買用藥，由農民申請噴灑，其中應有7、8成救回來。主因就是氣候忽冷忽熱，還有農民認為是受到閏四月影響，稻米產量才不好。

富里鄉農會總幹事張素華指出，若插秧植株太密、不通風，或是施肥太多，就有可能得到稻熱病，今年富里有3成稻田染上稻熱病，植株萎縮、枯死，連結穗都來不及，「算是蠻嚴重」，幸好農民大多有投保水稻險，原則上減產少於往年水平就會理賠，去年有農民領到理賠金。

花蓮區農業改良場表示，稻熱病初期呈暗綠色小斑點，而後擴大為紡錘型或圓形，中央灰白色，後期葉片枯死捲曲，於稻秧則呈細長斑點。農友應適時適量施用穗肥，除讓水稻有足夠的營養，也透過肥料的控制減少稻熱病的發生。