喝台酒生技黑麥汁 面對重要的關鍵時刻

文 / 台酒生技 提供

新冠肺炎疫情持續蔓延全球多國，除了政府大力宣傳的防疫措施，如避免大型聚會的人群接觸，以及提升個人衛生的防護外，強健自身體魄也是全民焦點課題！ 而最根本的方式不外乎養成良好的運動習慣，以及充足的日常飲食營養攝取。

除了提倡「養生」的概念，市面上的機能飲品少不了「營養」的產品特性，其中台酒生技熱賣的黑麥汁系列，無添加焦糖色素，含蛋白質營養素，無疑是老少咸宜的營養補給新方案。觀察市面上共計四種風味，原味黑麥汁最大的特色為減糖25%，濃濃的麥汁香甚是經典；另外符合養生需求的紅麴口味，裡頭特選紅麴黃金比例組成的優質麥汁，風味絕佳！烏梅口味添加烏梅與山楂，酸甜的口感不僅可以生津解渴，也能促進食慾！而去年因應市場期待推出廣受女性歡迎的新口味「桂圓」，添加桂圓及紅棗等食材，味道甘潤清甜！

現今全民健康意識抬頭，居家防疫的同時，三餐飲食的選擇亦是不脫離健康且養生的原則，因此標榜無添加焦糖色素、含營養成分的台酒生技黑麥汁深獲大眾一致好評，持續在全台網路及各實體門市熱賣中！除了台酒購物網下單外，PC Home、全聯、家樂福、愛買、大潤發皆能方便購買！

https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplist.aspx?catid=6

圖／台酒生技 提供
圖／台酒生技 提供

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