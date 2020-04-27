快訊

直播／我今又0確診 總累積仍維持429例、290人解除隔離

「天朝蓮花」裡踢球？ 中國建築奇觀與民族野望

防副作用害命 用藥後曾夢遊者禁用4類安眠藥

中央社 / 台北27日電

食藥署發現，國內用量較大的安眠藥「佐沛眠」等4種成分安眠藥恐釀夢遊，決議即日起禁止醫師開藥給曾發生夢遊或在未完全清醒狀況下活動的病人，避免造成傷亡。

近年美國曾發布相關多款安眠藥出現嚴重副作用警訊，至少有66名病人服用藥物後，發生夢遊、不清醒時駕駛、不清醒時使用鍋爐等不良事件，甚至有40多人因此跌倒、燒傷、溺水、車禍或自殺死亡，引發各國關注。

衛生福利部食品藥物管理署隨即著手檢視安眠藥品安全性，今天公告新增eszopiclone、zaleplon（札來普隆）、zolpidem（佐沛眠）及zopiclone（唑匹可隆）等4類成分安眠藥品禁忌症。

食藥署藥品組科長洪國登接受記者電話聯訪時表示，這4類安眠藥成分導致的夢遊、夢駕等危險行為風險，在各國、各人種使用上皆有不同，美國去年早已禁止醫師開藥給曾發生夢遊、夢駕等行為的病人。食藥署經蒐集國內外資料重新評估該類成分藥品的臨床效益及風險，並提藥品安全評估諮議小組討論後，決定即起跟進。

洪國登說，這4種安眠藥成分當中以佐沛眠最知名，目前這4類成分國內共核准46張藥證，均屬於醫師處方及第4級管制藥品，一般人無法輕易取得，因此決定從源頭管理，增加禁忌症，直接禁止醫師開藥給曾出現複雜性睡眠行為者如夢遊、夢駕、或在未完全清醒的情況下從事其他活動。

根據食藥署統計，國內迄今接獲發生類似夢遊、夢駕案件200件，所幸無人傷亡。

洪國登提醒，有需要服藥的民眾應遵循醫囑服用，切勿自行購買、過量或減量使用，更不要自行併服其他鎮靜安眠藥品，以免導致嚴重不良反應。同時應注意用藥後情形，若出現身體不適或是發現自己曾在用藥後發生怪異行為，像是夢遊走路、開車或吃東西等，請立即回診尋求醫師協助。

醫療人員或病人當有疑似因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即通報衛福部所建置的全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線（02-2396-0100）。

醫師 食藥署 睡眠

延伸閱讀

居家避疫／澳英式焗豆罐頭 翻倍熱賣

93歲老嫗半夜喊救命 女看護要餵安眠藥她誤為毒藥

要吃安眠藥才能睡好？ 用藥前必知的8個觀念

資深女星遭騙200萬 吞藥輕生變跛腳

相關新聞

加強版「1968」明發表！五一人潮分三色、停車場限五成

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部「1968」即時路況查詢系統將增列功能。交通補長林佳龍今在立法院表示，明天將與中央流...

五一連假哪能去 交通部三燈號提醒民眾

國內新冠肺炎疫情昨再零確診，但五一連假將至，雖未限制民眾出遊和停休，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，民眾仍需有警覺，確實拉開社交距離，戴好口罩，交通部「一九六八」即時路況查詢系統將增列功能，讓民眾知道人潮多寡。交通部長林佳龍說，共二三四個點位將以紅、黃、綠三色供民眾判斷。

擔心App不準度 景區業者：盼別再錯殺

「一九六八」人潮提醒系統五一連假上路，花蓮東大門夜市榮譽主委林文松說，很擔心App不準，實際上可能人沒那麼多，但系統卻亮紅色，遊客看到都不敢來，「總量管制和防疫工作做好比較實際」。

西瓜價錢大跌 陳吉仲：考慮讓全國茶飲料業榨西瓜汁

我國西瓜價錢近日偏低，農委會主委陳吉仲今表示，正在考慮請全國茶飲料業協助購買西瓜，全部收起來榨西瓜汁，其餘成本價差由政府...

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

針對交通部將在五一連假之前推出景點App，提醒民眾為了疫情人潮分流，台南市長黃偉哲上午重炮批評交通部官員「都是在冷氣房裡...

噪音車無法罰 警抓再多也無感

天氣回暖，新北市觀音山最近又有汽機車夜遊族群出沒，新北警方配合監理單位連續兩天稽查攔檢改裝噪音車，開出四十五張罰單；淡水上月七日也出現大批改裝車噪音炸街夜遊，引發上千居民上臉書集體抗議。改裝「炸街噪音車」一段時間就會出現街頭，民怨不斷，警方疲於奔命，若不能修法從源頭管制，只是惡性循環，永遠抓不完。

吳德榮：五一連假水氣增 周六恐有熱擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天起連三天的天氣晴朗穩定，不過五一連假的水氣逐...

噪音車源頭管制 需中央修法、地方配合

「噪音車可說是最多受害人的公害」，新北市環保局簡任技正孫忠偉說，所有汙染首重源頭管制，噪音車也不例外；現行法規不完整，建...

防疫！雙鐵類梅花座陸續上路

台鐵局自四月起，二三九個客運車站（含卌七個無人招呼站）全面量測體溫，截至目前已在卅七站裝設紅外線熱顯像儀，每個車站也均配有兩支額溫槍，台鐵調度員工支援旅客測溫作業約投入三二八名，並規畫實施類似梅花座及列車長分流。

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天東北季風稍增強，台灣附近水氣仍多，周二清晨是最冷的時間點，周三...

花蓮稻熱病面積達千公頃 農友噴藥搶救

花蓮南區玉里、富里是東部穀倉，稻米種植面積約7500公頃，但因為天氣忽冷忽熱，降雨量又少，引發稻熱病。玉溪地區農會、富里...

憑健保卡上World Gym享免費運動1個月 運動拉高防疫力

憑健保卡不只可以買口罩，即日起至5月31止，World Gym送好康，憑健保卡兌換單點一個月免費運動！

熱門新聞

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

零確診！小七蘋果蘇打、OKmart可口可樂第二瓶0元

全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

決定移除埃及聖䴉 林務局「從上到下心理都掙扎」

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。