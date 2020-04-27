防副作用害命 用藥後曾夢遊者禁用4類安眠藥

食藥署發現，國內用量較大的安眠藥「佐沛眠」等4種成分安眠藥恐釀夢遊，決議即日起禁止醫師開藥給曾發生夢遊或在未完全清醒狀況下活動的病人，避免造成傷亡。

近年美國曾發布相關多款安眠藥出現嚴重副作用警訊，至少有66名病人服用藥物後，發生夢遊、不清醒時駕駛、不清醒時使用鍋爐等不良事件，甚至有40多人因此跌倒、燒傷、溺水、車禍或自殺死亡，引發各國關注。

衛生福利部食品藥物管理署隨即著手檢視安眠藥品安全性，今天公告新增eszopiclone、zaleplon（札來普隆）、zolpidem（佐沛眠）及zopiclone（唑匹可隆）等4類成分安眠藥品禁忌症。

食藥署藥品組科長洪國登接受記者電話聯訪時表示，這4類安眠藥成分導致的夢遊、夢駕等危險行為風險，在各國、各人種使用上皆有不同，美國去年早已禁止醫師開藥給曾發生夢遊、夢駕等行為的病人。食藥署經蒐集國內外資料重新評估該類成分藥品的臨床效益及風險，並提藥品安全評估諮議小組討論後，決定即起跟進。

洪國登說，這4種安眠藥成分當中以佐沛眠最知名，目前這4類成分國內共核准46張藥證，均屬於醫師處方及第4級管制藥品，一般人無法輕易取得，因此決定從源頭管理，增加禁忌症，直接禁止醫師開藥給曾出現複雜性睡眠行為者如夢遊、夢駕、或在未完全清醒的情況下從事其他活動。

根據食藥署統計，國內迄今接獲發生類似夢遊、夢駕案件200件，所幸無人傷亡。

洪國登提醒，有需要服藥的民眾應遵循醫囑服用，切勿自行購買、過量或減量使用，更不要自行併服其他鎮靜安眠藥品，以免導致嚴重不良反應。同時應注意用藥後情形，若出現身體不適或是發現自己曾在用藥後發生怪異行為，像是夢遊走路、開車或吃東西等，請立即回診尋求醫師協助。

醫療人員或病人當有疑似因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即通報衛福部所建置的全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線（02-2396-0100）。