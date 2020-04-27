憑健保卡上World Gym享免費運動1個月 運動拉高防疫力

憑健保卡不只可以買口罩，即日起至5月31止，World Gym送好康，憑健保卡兌換單點一個月免費運動！

World Gym表示，提升免疫力，除了做好防護，勤洗手、戴口罩之外，維持運動習慣，也是內在體能提升很重要的一環。

World Gym推「全民健康方案」，即日起至5月31日止，民眾憑健保卡，就可以到全台World Gym兌換單點1個月免費運動會籍，讓民眾養成運動習慣，同時若想加入World Gym還可享0入會費。

World Gym持續做好防疫工作，包括：紅外線體溫感測、測量體溫，並由客服人員幫會員噴灑酒精、雙手消毒，為會員的健康把關。

不少人擔心，健身房出入的人多、可能會有許多潛在感染風險，World Gym指出，拉高防線，包括：進行進場會員防疫調查紀錄，也會要求體溫過高或是有相關自主健康管理的會員，暫緩進場。

民眾可以選擇避開下班尖峰時間，選擇離峰時間進場，既不用排隊等器材、也能避免陌生接觸，保護自己、保護他人。