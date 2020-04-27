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花季主題列車影像徵集 邀民眾分享最美的林鐵畫面

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
櫻花季期間林務局阿里山林鐵及文資處舉辦「SL-31蒸汽火車」、「綻放。舞櫻」主題列車，留下蒸汽火車與櫻花的珍貴影像。圖／林鐵及文資處提供
櫻花季期間林務局阿里山林鐵及文資處舉辦「SL-31蒸汽火車」、「綻放。舞櫻」主題列車，留下蒸汽火車與櫻花的珍貴影像。圖／林鐵及文資處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處即日起至今年5月31日，舉辦「2020林鐵花季主題列車」影像徵集活動，邀民眾分享花季期間的林鐵主題列車照片或影音，並擇優各入選30件作品，贈送600元影像使用費及熱賣的林鐵職人手札，入選照片將用於林鐵行銷、推廣。

林鐵及文資處表示，今年花季期間共推出「綻放。舞櫻」、「SL-31蒸汽火車」兩種主題列車，規劃林鐵限定遊程，並邀請攝影達人教民眾拍照取景秘訣、帶領遊客體驗全台僅有的高山櫻花鐵道旅行，活動期間許多參與者也熱情向林鐵及文資處分享自己拍攝的珍貴畫面。

林鐵及文資處推出的「綻放。舞櫻」主題列車以柴油機關車頭附掛檜木車廂，停靠弧形站體的對高岳車站，木棧道的粉色櫻與紅色柴油機關車相呼應，「SL-31蒸汽火車」主題列車則特別安排國寶級蒸汽火車行駛祝山線，行經2000公尺海拔的十字分道轉對高岳至祝山間，沿途雲海瀰漫，氣象萬千。

林鐵及文資處表示，為回饋民眾，此次影像徵集活動只要是曾拍下今年花季主題列車影像者皆可參加，相關徵件訊息可上林鐵及文資處官網FB粉絲團或洽(05)2779843#362李小姐詢問。

櫻花季期間林務局阿里山林鐵及文資處舉辦「SL-31蒸汽火車」、「綻放。舞櫻」主題列車，留下蒸汽火車與櫻花的珍貴影像。圖／廖遠橋提供
櫻花季期間林務局阿里山林鐵及文資處舉辦「SL-31蒸汽火車」、「綻放。舞櫻」主題列車，留下蒸汽火車與櫻花的珍貴影像。圖／廖遠橋提供
櫻花季期間林務局阿里山林鐵及文資處舉辦「SL-31蒸汽火車」、「綻放。舞櫻」主題列車，留下蒸汽火車與櫻花的珍貴影像。圖／林鐵及文資處提供
櫻花季期間林務局阿里山林鐵及文資處舉辦「SL-31蒸汽火車」、「綻放。舞櫻」主題列車，留下蒸汽火車與櫻花的珍貴影像。圖／林鐵及文資處提供

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