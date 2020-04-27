肚子痛到哀哀叫竟是腸中風 醫護團隊打通血路救一命

別以為肚子疼痛就是吃壞東西！小心，腸子也會中風，而且危險性相當高，需要即時處置，否則錯過治療黃金期將造成腸道嚴重缺血，恐引發腹膜炎甚至是敗血症。

林先生日前在家晚餐吃麵包，突然感覺腹部劇烈疼痛難耐，家人趕緊送聯新國際醫院急診，原以為是食物中毒吃壞肚子，檢查後發現是「上腸繫膜動脈阻塞」，也就是危險性相當的「腸中風」。醫療團隊及時安排微創手術，放支架打通血路救回一命。

院方表示，林先生到院時腹部非常疼痛，痛到不時哀嚎相當痛苦，醫師診療出伴隨背部疼痛，研判不同於一般拉肚子的腸胃不適，因此安排電腦斷層掃描檢查，發現上腸繫膜動脈內壁有剝離破裂，血液流到假腔並且壓迫真腔，進而堵塞動脈造成腸子缺血，俗稱「腸中風」。

神經醫學中心執行院長陳啟仁領軍的24小時醫療團隊，連夜幫林先生進行上腸繫膜動脈導管微創手術，擺放支架將真腔撐開擴大，封住動脈破洞讓血流恢復，腸子就獲得充足血液。手術才剛做完，還在手術台上的林先生就不再喊疼。

陳啟仁指出，腸中風是指腸動脈血管堵塞，造成供應大腸小腸的血流不順暢，常見原因多由血栓或血管剝離引起。血栓堵塞腸繫膜動脈的病因與腦中風相同，如果血栓堵塞腦部動脈會引起腦中風，跑到腸動脈就是腸中風。

血管剝離通常為患者血壓高血管自動破裂，或是血壓不高但是受外力撞撃腹部，或做激烈運動等用力的動作，造成腸血管剝離，進而壓迫血路。林先生腸中風屬於血管剝離引起，壓迫堵塞上腸繫膜動脈，治療以支架放置恢復正常血流。

陳啟仁說，腸中風是動脈堵塞，攸關生命安全，有相當的危險性，應把握治療黃金時間，如果沒有儘快處理，動脈持續堵塞，甚至完全沒有供血，將可能造成腸壞死及潰爛，細菌會進入腹膜，引起腹膜炎甚至引發敗血症，算是風險很大的疾病。