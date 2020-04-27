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西瓜價錢大跌 陳吉仲：考慮讓全國茶飲料業榨西瓜汁

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
西瓜價錢大跌，陳吉仲表示，考慮讓全國茶飲料業榨西瓜汁。本報資料照片
西瓜價錢大跌，陳吉仲表示，考慮讓全國茶飲料業榨西瓜汁。本報資料照片

我國西瓜價錢近日偏低，農委會主委陳吉仲今表示，正在考慮請全國茶飲料業協助購買西瓜，全部收起來榨西瓜汁，其餘成本價差由政府吸收，並承諾會說到做到。

立法院財政委員會今邀請行政院及相關部會首長就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委莊瑞雄表示，西瓜遇上50年來價錢最便宜的時候遇到疫情，「便宜到像土一樣」，但種植成本一公斤七、八元，現在販賣卻只剩下一公斤三元到五元，要求農委會提出相關協助作為。

陳吉仲表示，受到疫情影響，許多餐廳不能營業以後，也造成西瓜無法販賣而滯銷，超市價錢也在降，只是西瓜不能外銷、不能囤積，並擔心消費者如果買一顆西瓜，就排擠其他水果銷量，所以正在考慮做加工，將請全國茶飲料業協助收購起來榨西瓜汁。

陳吉仲承諾，會把西瓜價錢拉起來，作西瓜汁加工，成本價差政府吸收，說到做到。

莊瑞雄也要求，全國河川地使用費收入僅6300萬元左右，部會應該要協商，停徵或是免徵河川地使用費，紓困使用河川地的農民。陳吉仲表示，財政部早有針對公有非公用土地，提出整體方案，河川地全國有三萬多公頃，先前一周就已經公布相關租金優惠措施；經濟部次長曾文生則說，將回去檢討，跟農委會討論河川地使用費免徵或停徵，一周內會有答案。

陳吉仲 農委會

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