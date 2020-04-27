面對新冠肺炎 中醫師：要思考被傳染後如何安然度過

新冠肺炎疫情讓民眾心驚驚，中醫師吳宏一說，現在要思考的不是如何才不會被傳染，而是被傳染後如何安然度過，疫情趨緩時反而是整備物資的時機。

從中醫角度來看，基隆廣濟堂中醫診所醫師吳宏一說，容易感染新冠肺炎有部分誘因是體內的濕氣，食用生冷食物會造成濕邪，應盡量減少，薏苡仁湯可以去濕，他因此選擇作為兒子的健康甜點，但濕氣很難完全藉由食療從體內散去，建議有必要時還是要看醫生調理。

另外，均衡飲食、適度運動、充足睡眠，不讓免疫力過低，就是預防新冠肺炎的最好方式。吳宏一的媽媽林月慎也是中醫師，她則建議擦精油在口鼻防護，或是透過運動、蒸腳、泡熱水澡增加身體熱能，應該也很好。

然而，現在有關新冠肺炎的資訊很多，要從中判斷哪些是正確資訊，有哪些是有效建議，吳宏一表示，他在他們台大中醫師群組裡看到有人分享一支美國華裔一線醫生，治療幾十例新冠病人後歸結出的心得，很值得一看。

這名華裔醫生在影片中指出，目前醫院雖無特效藥，但靠呼吸器和氧氣機還是能挽救一些生命，美國醫師都會告訴病人，呼吸急促再去醫院，輕症去醫院主要目的是吸氧，但大家對氧氣的耐受度不同，有少數人血氧即使非常低，也不會呼吸急促，但等到去醫院已來不及。

新冠肺炎如今就像流感一樣，美國華裔醫生認為，民眾若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛，就當成得了新冠肺炎或流感，自主在家隔離、測量血氧，確定血氧濃度大於95%，燒也退了，也許就不用看醫生。不過，新冠肺炎很可能在秋冬再度來襲，等這波疫情過去，先準備血氧儀、體溫計、Tylenol、口罩，做好再次居家隔離的準備。