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黃偉哲砲轟「1968」台南管制點最多 觀光局：只提九個

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照

交通部將在五一連假前推出加強版「1968」，針對234景點予以三色（紅黃綠）警示，並限制停車場僅能停五成。對此，台南市長黃偉哲上午重炮批評交通部，指其中管制的234的景點中以台南市最多，共有27個，質疑是在跟地方過不去。對此，觀光局回應僅提報九個景點給中央流行疫情指揮中心。

黃偉哲說，234個景點當中，台北市有4個、新北市15個，台南市卻有17個，是所有縣市裡最多的，直言「觀光局這樣一公布，根本就沒有人要來台南了」、「中央是跟台南有仇嗎？」他也質疑標準在哪，因為連台南善化夜市竟然也納入，「善化夜市的人潮有可能比台北的寧夏夜市多嗎？」寧夏夜市沒有列入234個景點當中，台南的善化夜市卻被列入。

立委許智傑今在立法院交通委員會也針對黃偉哲發言做質詢，交通部長林佳龍說，黃偉哲的心情他可以了解，所以自己才會一周去台南兩天，都是在幫助台南，因為覺得有些恐慌不是那麼需要。

林佳龍說，提供正確資訊煩而讓大家更安心，不會恐慌，至於每個縣市列的多少，會請觀光局會同高公局等單位協調，234個點就是提供即時資訊。指揮中心用1968App擴充功能，中華電信大數據搭配，以利分散人潮跟車流，不是國家級的警報，目的不一樣。當然對於該App實施後各方的意見，都會做檢討、回饋以及修正。

對此，觀光局副局長張錫聰表示，台南熱門景點中，觀光局在國家風景處景點只提供七個給指揮中心，包含八田與一紀念園區、烏山頭水庫風景區、台南山上花園水到博物館、國立中興大學新化林場、水晶教堂跟井仔腳瓦盤鹽田。至於觀光遊樂業景點則有提兩個給指揮中心，分別是頑皮世界野生動物園跟尖山埤江南渡假村。

張錫聰澄清，其他美術館、老街、廟宇、夜市等都不是觀光局所提。各單位都會提報轄下景點給指揮中心，再由指揮中心選出目前共234個點位。其中觀光局負責提供的是國家42個國家風景管理處景點，以及22個觀光遊樂業景點。

高公局則表示，目前正在開會討論「1968」相關事宜。高公局昨天說，1968就是顯示的平台，如何定義人潮多寡，交由中華電信以大數據分析，每個景點適用的準則不一樣。目前分為綠色、黃色與紅色，綠色代表正常、人潮就少；黃色代表略多、代表人潮稍多；紅色代表擁擠，需要警戒。警示的燈號則是每十分鐘更新一次。

高公局說，1968上僅會有顯示的功能，並不會發送簡訊來通知，民眾須主動查看。現在網頁版上已經可以使用該功能，該App的iOS版已可下載，Andriod版預計於28日供民眾下載。

觀光局 夜市

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