聽新聞
test
0:00 / 0:00
今9:05六福村人最多？ 立委質疑「1968」預報不準
五一連假將至，為確保人潮分流，交通部「1968」即時路況查詢系統增列新功能，將人潮分為三色（紅黃綠）警戒，停車場也限停五成。不過今天就有立委質疑預報不準確，且中華電信使用者在中南部僅三成，市占率不高，恐怕需要配套。對此，交通部長林佳龍說，全國占四成大數據就夠了，相關配套也會進行和宣導。
立委洪孟楷今天在立法院交通委員會質詢時說，去看了「1968」App評分，只有540個，質疑下載的人數不高，每個用戶習慣不同，希望交通部能加強宣導，不能只靠單一App，五一連假時電視台或是跑馬燈等配套都要繼續做。
洪孟楷還說，因為該App與中華電信配合，但經查中部和南部使用中華電信的用戶僅三成多，是否會考慮也與其他業者合作。
林佳龍說，目前下載人數已突破百萬，一直有在宣導。至於中華電信市占率，只要全國使用者占四成就夠了，目前全國都有分布。
洪孟楷也質疑，早上他打開App，發現北市黃燈（人稍多）以新竹六福村野生動物園人最多，「不過9時05分人會最多？」他認為精準度有落差，應該要改進。對此，林佳龍說就是個範圍內的參考。
針對林佳龍在清明節曾鼓勵民眾出去走走，洪孟楷也問林佳龍對於五一連假的態度。林佳龍澄清，並不是鼓勵人家出遊，而是做好防疫措施，要出門走走可以，防疫要做生活也要過，包含社交距離、戴口罩等等，大眾運輸自4月起也要強制戴口罩，國人自律讓我們有更大空間去走走。他強調，掌握資訊是讓自己平安出門的關鍵，交通部就是提供安全交通運輸，並提供管理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言