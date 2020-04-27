今9:05六福村人最多？ 立委質疑「1968」預報不準

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部「1968」即時路況查詢系統增列新功能，將人潮分為三色（紅黃綠）警戒，停車場也限停五成。不過今天就有立委質疑預報不準確，且中華電信使用者在中南部僅三成，市占率不高，恐怕需要配套。對此，交通部長林佳龍說，全國占四成大數據就夠了，相關配套也會進行和宣導。

立委洪孟楷今天在立法院交通委員會質詢時說，去看了「1968」App評分，只有540個，質疑下載的人數不高，每個用戶習慣不同，希望交通部能加強宣導，不能只靠單一App，五一連假時電視台或是跑馬燈等配套都要繼續做。

洪孟楷還說，因為該App與中華電信配合，但經查中部和南部使用中華電信的用戶僅三成多，是否會考慮也與其他業者合作。

林佳龍說，目前下載人數已突破百萬，一直有在宣導。至於中華電信市占率，只要全國使用者占四成就夠了，目前全國都有分布。

洪孟楷也質疑，早上他打開App，發現北市黃燈（人稍多）以新竹六福村野生動物園人最多，「不過9時05分人會最多？」他認為精準度有落差，應該要改進。對此，林佳龍說就是個範圍內的參考。

針對林佳龍在清明節曾鼓勵民眾出去走走，洪孟楷也問林佳龍對於五一連假的態度。林佳龍澄清，並不是鼓勵人家出遊，而是做好防疫措施，要出門走走可以，防疫要做生活也要過，包含社交距離、戴口罩等等，大眾運輸自4月起也要強制戴口罩，國人自律讓我們有更大空間去走走。他強調，掌握資訊是讓自己平安出門的關鍵，交通部就是提供安全交通運輸，並提供管理。