加強版「1968」明發表！人潮分三色警示、停車場只開放一半

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部「1968」即時路況查詢系統將增列功能。交通補長林佳龍今在立法院表示，明天將與中央流行疫情指揮中心召開記者會，除了234個景點分為三色警示，重要交通動線的停車長最大乘載量只能五成，確實進行人和車的分流。

林佳龍今在立法院交通委員會聯訪時表示，明天交通部會配合指揮中心公布高速公路1968App加強版。234個地點每十分鐘更新一次，綠色代表正常、人潮少，黃色代表人略多、有聚集趨勢，紅色是擁擠、進入管制狀況。精準公布附近車流跟人潮，提供用路人參考，選擇要不要在人車擁擠的時候到達該點。風景區、夜市、商圈、公園等都在內，民眾只要掌握資訊，就可以做聰明用路人，加強防疫。

林佳龍說，另會在原來交通部整合用路系統中，利用中華電信大數據，持有手機的人在附近就可以連結，呈現資訊。結合對車流、人潮管控提出加強版，對於重要交通動線，如停車場，以原來最大承載量除以二，也就是取五成，進行車跟人的分流措施。

至於有民眾擔憂上路後是否侵犯隱私權？林佳龍說不會，只是就總量管控，沒有涉及個資，基地台附近都會知道手機有沒有開，以大數據來做智慧交通管理跟服務。