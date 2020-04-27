宜蘭口罩掛耳線太短使耳痛如刀割 今起終於可以換貨了

自從實名制口罩9日起每兩周可以購買9片後，宜蘭很多人買到掛耳線比正常短1/3的口罩，短線緊束造成耳朵紅痛，有的是掉了一邊掛耳線瑕疵品，引爆民怨。縣衛生局表示，今天下午起可以到各衛生所換貨，期限到5月9日。

國內各製造商生產口罩由中央統一徵調，宜蘭掛耳線問題發生沒多久，縣衛生局就曾跟中央流行疫情指揮中心物資組反映，當時得到的答案是不能退換，但兩周來問題一直都沒有改善。民眾PO上網抱怨，耳朵束痛如刀割，底下一堆網友留言怒罵；還有人自力救濟用迴紋針、橡皮筋和掛耳線相接，改善疼痛不適感。

日前透過媒體報導，縣長林姿妙上周五公開呼籲中央提供換貨管道，指揮中心指揮官陳時中當天允諾可以換。

中央同意可以換口罩的消息一出，這兩天不斷有民眾詢問藥局並要求更換，但是換貨品還沒有送到，造成困擾，而且藥局每天要販售實名制口罩，恐怕也沒有多餘人力可以提供換貨服務。

縣衛生局決定今天下午開始在全縣12個衛生所提供換罩，明天會增加長照C據點統一登記數量後，由C據點派人到衛生所索取，統一提供換貨服務，一個換一個，可以換到5月9日。

至於掛耳線太短、一邊有線一邊沒有線、掛耳線一拉就斷掉等瑕疵品，全縣有多少數量？目前尚無法估算。