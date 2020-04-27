高雄市環保局：29日前 上午注意PM2.5略高

高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」提醒，即日起至29日，台灣附近大致吹著東北風轉東風，在時序上即將進入立夏的時期，是較少見的情況。東北風、東風吹拂，對於高雄來說仍然是下風處、背風面，是屬於空氣轉差風險較高的大氣型態，4月底大氣的「垂直混合」條件比起冬天已經改善很多，空氣轉差的幅度，不至於太大。

即日起至29日空氣方面要留意，上午注意PM2.5略高，平地市區可能有「短暫橘色（稍差）」的可能。下午至剛入夜注意臭氧略高。晚上至深夜會是一整天空氣較好的時段。

因空氣轉差，對於容易過敏的民眾影響較大，近期外出記得戴口罩，減少戶外劇烈活動，預估30日起，空氣會有較明顯的好轉。也因為夏天腳步逐漸接近，本周天氣將愈來愈熱，水氣少也不容易下雨。