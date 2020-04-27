快訊

南韓總統顧問稱金正恩好端端活著 平壤卻現恐慌搶購

金正恩專用列車現蹤 美韓專家：他還活著

吳德榮：五一連假水氣增 周六恐有熱擾動發展

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今白天北部及東半部高溫約22至26度，較為舒適，中南部高溫可達30度以上，屬溫暖微熱的天氣。本報資料照片
今白天北部及東半部高溫約22至26度，較為舒適，中南部高溫可達30度以上，屬溫暖微熱的天氣。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天起連三天的天氣晴朗穩定，不過五一連假的水氣逐日增加。其中，最新多國模式模擬皆顯示，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，如果發展成颱風，是比氣候平均值晚。

吳德榮說，今天上午起水氣減少，北台灣脫離連日濕涼天氣，各地逐漸轉為晴時多雲，氣溫回升。預測今天氣溫為北部18至27度、中部19至31度、南部19至34度、東部17至31度。明天至周四氣溫逐日回升 ，白天舒適微熱、早晚稍涼。

他說，不過周五至下周日(5月1至3日)水氣漸增，大氣不穩定度逐日提高；天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多，山區局部短暫陣雨的機率、逐日提高。

吳德榮指出，歐洲、美國及我國的中央氣象局模式模擬皆顯示，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，但現在去討論各模式所模擬的動向並不合適，因模式運算太久，不確定性已太大；最好還是再等兩、三天之後的資料，參考價值才會逐漸提高。

中央氣象局說，今天東北季風稍增強，東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，北部地區偶有局部降雨，其他地區則為多雲的天氣，外出攜帶雨具較保險。溫度方面，由於東北季風稍增強，與昨天相較變化不大，各地早晚較涼，清晨各地實際低溫約19至22度，白天北部及東半部高溫約22至26度，較為舒適，中南部高溫可達30度以上，屬溫暖微熱的天氣。

氣象局指出，周二東北季風影響，各地早晚較涼，西半部日夜溫差大，水氣明顯減少；周三、四東北季風減弱，氣溫回升，水氣仍少。

到了周五至下周日各地白天溫暖，中南部高溫可達32度左右；不過水氣稍微增加，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後在山區有局部短暫陣雨。

吳德榮 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

明天起迎好天氣！ 吳德榮：勞動節連假恐變天

今天好天氣明天又轉雨 吳德榮：下周晴朗微熱

好天氣要再等等 吳德榮：濕涼有雨至下周一

4縣市大雨特報！ 吳德榮：氣溫逐日緩降

相關新聞

五一連假哪能去 交通部三燈號提醒民眾

國內新冠肺炎疫情昨再零確診，但五一連假將至，雖未限制民眾出遊和停休，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，民眾仍需有警覺，確實拉開社交距離，戴好口罩，交通部「一九六八」即時路況查詢系統將增列功能，讓民眾知道人潮多寡。交通部長林佳龍說，共二三四個點位將以紅、黃、綠三色供民眾判斷。

擔心App不準度 景區業者：盼別再錯殺

「一九六八」人潮提醒系統五一連假上路，花蓮東大門夜市榮譽主委林文松說，很擔心App不準，實際上可能人沒那麼多，但系統卻亮紅色，遊客看到都不敢來，「總量管制和防疫工作做好比較實際」。

噪音車無法罰 警抓再多也無感

天氣回暖，新北市觀音山最近又有汽機車夜遊族群出沒，新北警方配合監理單位連續兩天稽查攔檢改裝噪音車，開出四十五張罰單；淡水上月七日也出現大批改裝車噪音炸街夜遊，引發上千居民上臉書集體抗議。改裝「炸街噪音車」一段時間就會出現街頭，民怨不斷，警方疲於奔命，若不能修法從源頭管制，只是惡性循環，永遠抓不完。

吳德榮：五一連假水氣增 周六恐有熱擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天起連三天的天氣晴朗穩定，不過五一連假的水氣逐...

噪音車源頭管制 需中央修法、地方配合

「噪音車可說是最多受害人的公害」，新北市環保局簡任技正孫忠偉說，所有汙染首重源頭管制，噪音車也不例外；現行法規不完整，建...

防疫！雙鐵類梅花座陸續上路

台鐵局自四月起，二三九個客運車站（含卌七個無人招呼站）全面量測體溫，截至目前已在卅七站裝設紅外線熱顯像儀，每個車站也均配有兩支額溫槍，台鐵調度員工支援旅客測溫作業約投入三二八名，並規畫實施類似梅花座及列車長分流。

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天東北季風稍增強，台灣附近水氣仍多，周二清晨是最冷的時間點，周三...

紓壓五字訣 正能量防疫

新冠病毒傳染遍及全球。社交活動、休閒娛樂、交通運輸、上班上課等日常生活大受影響，幾乎所有人一輩子生活都未曾經歷如此廣泛的壓力。面對疫情蔓延，人們出現恐慌、害怕、焦慮等負面情緒是在所難免的，在壓力源未能快速解除的情況下，心理調適是相當重要的。

健康名人堂／公衛老方法 疫調助美強化疫Q

如果關注美國新冠肺炎疫情發展，會發現當地媒體報導持續出現「An army of contact tracers」等字眼，美國國會將投入36億美元，雇用10萬疫調志工及員工做為「疫調大軍」。

健康你我他／照顧糖尿病親人 才知健康飲食的重要

糖尿病是台灣十大死因之一，親友中有許多糖友，包括公婆、嬸嬸、親家等，有人是家族遺傳，有人因飲食未控制而血糖過高，如何控制血糖是首要任務。

LINE一下北醫 就能練核心

新冠肺炎疫情至今看不見終點，民眾宅在家中，外出時間大減，不僅增加疾病風險，心理狀態也受到影響，世界衛生組織統計，活動不足是死亡危險因子之一，約21％到25%的乳癌及結腸癌、27%糖尿病及30%缺血性心臟病，都與活動不足有關，建議民眾應該維持適度運動。

國際繪本大師以愛防疫！新冠病毒防疫繪本免費下載

新冠肺炎疫情持續延燒，你曾為了不知如何向孩子解釋病毒而煩惱嗎？國際繪本作家薛弗勒(Axel Scheffler)，與英國...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

她逛全聯發現這款特殊蔬菜 網友全大讚：真的超好吃

逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

零確診！小七蘋果蘇打、OKmart可口可樂第二瓶0元

疑染疫台鐵車長遭獵巫 乘客說這句讓台鐵人好傷

全聯「爆漿包子」超誘惑 價格讓網友暴動：手刀搶買

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。