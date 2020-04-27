吳德榮：五一連假水氣增 周六恐有熱擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天起連三天的天氣晴朗穩定，不過五一連假的水氣逐日增加。其中，最新多國模式模擬皆顯示，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，如果發展成颱風，是比氣候平均值晚。

吳德榮說，今天上午起水氣減少，北台灣脫離連日濕涼天氣，各地逐漸轉為晴時多雲，氣溫回升。預測今天氣溫為北部18至27度、中部19至31度、南部19至34度、東部17至31度。明天至周四氣溫逐日回升 ，白天舒適微熱、早晚稍涼。

他說，不過周五至下周日(5月1至3日)水氣漸增，大氣不穩定度逐日提高；天氣變化不大，白天仍偏暖微熱，午後雲量增多，山區局部短暫陣雨的機率、逐日提高。

吳德榮指出，歐洲、美國及我國的中央氣象局模式模擬皆顯示，周六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，但現在去討論各模式所模擬的動向並不合適，因模式運算太久，不確定性已太大；最好還是再等兩、三天之後的資料，參考價值才會逐漸提高。

中央氣象局說，今天東北季風稍增強，東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，北部地區偶有局部降雨，其他地區則為多雲的天氣，外出攜帶雨具較保險。溫度方面，由於東北季風稍增強，與昨天相較變化不大，各地早晚較涼，清晨各地實際低溫約19至22度，白天北部及東半部高溫約22至26度，較為舒適，中南部高溫可達30度以上，屬溫暖微熱的天氣。

氣象局指出，周二東北季風影響，各地早晚較涼，西半部日夜溫差大，水氣明顯減少；周三、四東北季風減弱，氣溫回升，水氣仍少。

到了周五至下周日各地白天溫暖，中南部高溫可達32度左右；不過水氣稍微增加，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後在山區有局部短暫陣雨。